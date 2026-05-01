$!Busca Guadalupe, Nuevo León atraer inversión China

Monterrey, Nuevo León.- Con el objetivo de impulsar el desarrollo económico del ayuntamiento de Guadalupe, funcionarios de ese ayuntamiento encabezados por el alcalde Héctor García, se reunieron con representantes de la provincia de Guangdong, China.

En el encuentro participaron Peiliang Yang, titular de Representación Económica y Comercial de Guangdong en México, Jiaying Zuo, asistente de esta instancia, y Araceli W. Ching, secretaria de Inversión, Desarrollo Económico e Impulso al Empleo de Guadalupe.