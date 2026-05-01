Busca Guadalupe, Nuevo León atraer inversión China

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    Guadalupe y representantes de Guangdong, China, analizan atraer inversión y proyectos; delegación visitará el municipio el 27 y 28 de mayo. Cortesía

El alcalde Héctor García encabezó una reunión con representantes de la provincia de Guandong, China

Monterrey, Nuevo León.- Con el objetivo de impulsar el desarrollo económico del ayuntamiento de Guadalupe, funcionarios de ese ayuntamiento encabezados por el alcalde Héctor García, se reunieron con representantes de la provincia de Guangdong, China.

En el encuentro participaron Peiliang Yang, titular de Representación Económica y Comercial de Guangdong en México, Jiaying Zuo, asistente de esta instancia, y Araceli W. Ching, secretaria de Inversión, Desarrollo Económico e Impulso al Empleo de Guadalupe.

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Durante el evento se revisaron opciones para atraer inversión, mejorar la competitividad y desarrollar proyectos en beneficio del ayuntamiento, a través de la colaboración y el comercio internacional.

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Cabe destacar que, además, los próximos días 27 y 28 de mayo, Guadalupe recibirá a una delegación de la mencionada provincia para recorrer los parques industriales y mostrar el potencial que tiene el ayuntamiento.

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Por su parte, el alcalde Héctor García recibió la invitación a viajar a aquel lugar para conocer su infraestructura y fortalecer la cooperación económica.

“Con estas acciones, el gobierno municipal de Guadalupe mantiene su compromiso de atraer inversión, generar empleo y posicionar al municipio como un destino competitivo”, precisó el gobierno municipal.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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