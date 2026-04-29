Prepara Samuel García terreno hacia 2030: destinando 65% de publicidad fuera de NL

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México
/ 29 abril 2026
    Prepara Samuel García terreno hacia 2030: destinando 65% de publicidad fuera de NL
    Esto mientras su esposa, Mariana Rodríguez, concentra su inversión exclusivamente en la entidad. REFORMA

Samuel García es el gobernador con mayor gasto digital en el país, destinando 8.1 mdp de su bolsillo en publicidad fuera de NL con intenciones hacia 2030

Samuel García ya intentó buscar la Presidencia de México y, por los millones que destina para promoverse en redes, todo indica que buscaría hacerlo nuevamente en 2030. De acuerdo con la Biblioteca de Anuncios de Meta (que incluye Facebook e Instagram), el 65 por ciento de su gasto publicitario se destina a mensajes que circulan en otros estados de la República.

Por ejemplo, del 26 de enero al 25 de abril de este año, desembolsó 12.4 millones de pesos para publicitarse en redes; de esa cantidad, solo 4.3 millones fueron dirigidos a la audiencia local, mientras que 8.1 millones se orientaron a las 31 entidades restantes. En contraste, Mariana Rodríguez, su esposa y aspirante a la gubernatura, gastó 6.3 millones de pesos en el mismo periodo, pero enfocados exclusivamente en la difusión dentro de Nuevo León.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/samuel-garcia-y-mariana-rodriguez-han-gastado-19-mdp-en-publicidad-para-redes-en-2026-EA20318491

En la promoción pagada por el gobernador destacan, por ejemplo, 1.3 millones de pesos destinados a la Ciudad de México, 612 mil pesos a Jalisco y 596 mil pesos al Estado de México en este trimestre. El 30 de enero pasado, en una entrevista concedida a Bloomberg durante un viaje a Nueva York, García reconoció su interés en llegar “hasta la cima” al ser cuestionado sobre sus aspiraciones presidenciales.

En la mayoría de sus publicaciones pagadas actuales, García aparece presentándose y posando en familia con sus hijas, Mariel e Isabel, y su esposa, buscando darse a conocer ante un público más amplio. “Soy Samuel García, y junto con Mariana Rodríguez trabajamos por un mejor país para todas las niñas y niños. Sígueme”, menciona en uno de los mensajes dirigidos fuera de Nuevo León.

La información disponible indica que ningún otro gobernador en el país gastó lo que García en anuncios de redes sociales. Quien más se le acerca es Maru Campos, de Chihuahua, con un millón de pesos en tres meses. Más atrás se encuentran Pablo Lemus, de Jalisco (311 mil pesos); Manolo Jiménez, de Coahuila (284 millones); Alfonso Durazo, de Sonora (183 mil), y Esteban Villegas, de Durango (84 mil).

Los datos de Meta señalan que, en este trimestre, García es el político con mayor publicidad en estados como Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Hidalgo, Chiapas, Durango, Morelos y Tabasco, superando incluso la difusión de gobiernos y políticos locales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/samuel-garcia-y-mariana-rodriguez-anuncian-su-tercer-embarazo-comparten-video-familiar-en-redes-sociales-BB20210089

Sumando lo publicado ayer sobre el gasto total de la pareja (18.7 millones de pesos en tres meses), se estima que García ha pagado con recursos personales 50.2 millones de pesos desde agosto de 2020, monto que es independiente a lo que gasta el gobierno estatal con recursos públicos.

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