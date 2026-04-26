Diputados de NL se dan bono de $3 millones para festejos del Día de la Niñez y el Día de las Madres

MONTERREY, NL.-Aunque no hubo presupuesto para aumentar el sueldo a los trabajadores del Congreso, los Diputados locales sí “rescataron” una bolsa de 3 millones de pesos para los festejos por el Día de la Niñez y el Día de las Madres en sus distritos... y promoverse. A los ocho coordinadores de bancada les entregaron, antes de Semana Santa, 120 mil pesos para esos festejos, mientras que a los 34 legisladores locales restantes les dieron 60 mil pesos. Así, la bolsa destinada a los coordinadores fue de 960 mil pesos, mientras que la de los Diputados ascendió a 2 millones 040 mil pesos.

Los 3 millones de pesos que recibieron en conjunto los legisladores implica una partida de 60 mil pesos superior a la que les dieron en noviembre pasado para posadas y Día de Reyes, y que para los festejos de las infancias y las madres del 2025. El incremento se debe a que a Rocío Montalvo ahora se le entregaron recursos como coordinadora de la bancada independiente, cuando antes recibía como Diputada. Dinero ya fue previamente entregado Integrantes de la Legislatura dijeron que, por acuerdo de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno (Cocri), desde antes de vacaciones de Semana Santa tanto los líderes de las bancadas como los 34 Diputados restantes recibieron el recurso. ”Ya se entregó ese dinero y ya lo están usando para festejos a los niños y niñas, para las mamás y más adelante para los maestros”, dijo una fuente. ”No hubo problema para dar el recurso, porque aunque hay reconducción presupuestal, pues en el gasto del 2025 estaban contempladas esas partidas, lo que sí es que no se pudieron aumentar, se dio lo mismo que el año pasado.

”Es recurso que los Diputados pueden usar para juguetes, alimentos, electrodomésticos, renta de inflables, pago de shows infantiles, mesas, sillas, sonido, en fin, todo lo necesario para esos festejos y para rifas entre los asistentes”. Junto con el recurso para los festejos, agregó otra fuente, los Diputados recibieron antes de Semana Santa, un mes de aguinaldo -pues reciben uno en diciembre y otro a finales de marzo-, además de 160 mil pesos por concepto del bono legislativo.

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