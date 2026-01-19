‘Estaba autorizado’... Sheinbaum explica el aterrizaje del avión estadounidense en Edomex

De acuerdo con la mandataria, la autorización se otorgó por tareas logísticas , por lo que no se trató de una operación irregular ni extraordinaria. El vuelo formaba parte de un acuerdo ya existente entre ambos gobiernos.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el aterrizaje de una aeronave de Estados Unidos en el Estado de México se realizó con autorización previa y dentro de los canales institucionales correspondientes. La llegada del avión, dijo, estaba prevista desde octubre pasado.

Sheinbaum subrayó que la diferencia en esta ocasión fue el punto de aterrizaje, ya que la aeronave llegó a Toluca, lo que generó cuestionamientos públicos y versiones incorrectas sobre el motivo de su presencia.

NO SE REQUERÍA APROBACIÓN DEL SENADO

La presidenta explicó que a bordo del avión viajaba personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes habían acudido a Estados Unidos para capacitación. Por este motivo, el ingreso de la aeronave no requería autorización previa del Senado.

Aclaró que la ley solo exige consulta legislativa cuando se trata del ingreso de tropas extranjeras, lo cual no ocurrió en este caso. “No venían tropas de Estados Unidos”, enfatizó Sheinbaum.

Añadió que de haber existido un ingreso o sobrevuelo sin permiso, el Gobierno de México habría iniciado comunicación inmediata con las autoridades estadounidenses para determinar las acciones procedentes.

“ESTABA AUTORIZADO DESDE OCTUBRE”

Sheinbaum Pardo reiteró que este tipo de vuelos no es excepcional y que ya se han realizado en otras ocasiones bajo el mismo esquema de cooperación.

“No tendría que haberse consultado, no venían tropas (...) es una autorización que se dio desde octubre del año pasado y tenía que ver con asuntos de capacitación”, explicó la mandataria.

Indicó que los motivos para aterrizar en Toluca obedecieron a decisiones operativas de la aeronave, sin que ello represente un cambio en los protocolos habituales de colaboración.

ALERTA DE LA FAA GENERA CONFUSIÓN

En relación con la alerta emitida por la Administración Federal de Aviación (FAA) sobre eventuales operaciones militares en el Pacífico mexicano, la presidenta informó que el Gobierno actuó de inmediato para verificar la información.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, responsable del vínculo con la FAA, estableció contacto telefónico para descartar acciones extraordinarias en territorio nacional.

Asimismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de la Defensa Nacional se comunicaron con sus contrapartes estadounidenses para confirmar el alcance real del aviso.

GOBIERNO ESPERÓ CONFIRMACIÓN OFICIAL

Sheinbaum explicó que su administración decidió esperar una confirmación por escrito antes de emitir un posicionamiento público, con el fin de evitar especulaciones.

Señaló que primero se obtuvo certeza vía telefónica y posteriormente documental de que la alerta no implicaba operaciones en territorio mexicano.

Finalmente, descartó que el tema se hubiera abordado previamente en conversaciones con el expresidente estadounidense Donald Trump.

DATOS CURIOSOS SOBRE EL ATERRIZAJE

• El vuelo estaba autorizado desde octubre de 2025

• Transportaba personal mexicano en capacitación

• No implicó ingreso de tropas extranjeras

• La alerta de la FAA no afectó territorio nacional