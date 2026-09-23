Busca Samuel García apoyo de la IP para dotar a Nuevo León de 40 mil cámaras de videovigilancia

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Busca Samuel García apoyo de la IP para dotar a Nuevo León de 40 mil cámaras de videovigilancia
    A través de la Iniciativa Privada, el gobierno de Nuevo León buscará que 40 mil cámaras de videovigilancia estén al pendiente de la seguridad pública del estado, sobre todo su área metropolitana. GOBIERNO DE NUEVO LEÓN

Actualmente, el C5 tiene 20 mil, pero quiere que las empresas conecten sus sistemas a la infraestructura estatal

MONTEREY, NL.- A través de la Iniciativa Privada, el gobierno de Nuevo León buscará que 40 mil cámaras de videovigilancia estén al pendiente de la seguridad pública del estado, sobre todo su área metropolitana.

Este miércoles, el gobernador del estado, Samuel García, informó que el próximo lunes tiene una reunión con las cámaras empresariales y les planteará que sumen sus sistemas de vigilancia a la infraestructura estatal.

“Hoy tenemos 20 mil cámaras estudiando patrones, grupos delictivos, para estar encima de los delincuentes”, indicó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/destaca-samuel-garcia-reduccion-de-90-de-homicidios-dolosos-en-nuevo-leon-KM23586590

Precisó que actualmente mediante el programa Ponte Nuevo, unas 300 empresas están apoyando en tareas como la movilidad y el arbolado; sin embargo, ahora la propuesta irá por el tema de seguridad.

Precisó que actualmente el C5 tiene 20 mil cámaras en todo el estado sobre todo en la zona metropolitana que están conectadas a los sistemas de vigilancia de los municipios y otras dependencias.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sentencia-por-primera-vez-en-nuevo-leon-como-feminicidio-muerte-violenta-de-dos-mujeres-trans-EC23657388

Señaló los monitores del Sintram, las cámaras de los semáforos y las 4 mil 300 de las nuevas unidades del transporte y el Metro, entre otras.

“Invito a todas las empresas a que el lunes se sumen, que la IP, el comercio y las tiendas nos presten sus cámaras para que entonces la visión del estado en lugar de 20 mil pueda tener 40 mil cámaras en todo Nuevo León”, señaló.

La idea planteó es que las cámaras de videovigilancia se puedan duplicar con el apoyo de las empresas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
cámara de seguridad

Localizaciones


Nuevo León
México

Personajes


Samuel García

Organizaciones


IP

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
Brindemos

Brindemos
true

Ulises Lara y la renuncia por 1 millón de dólares
Sheinbaum informó cuánto reciben Ernesto Zedillo y Guillermo Ortiz de pensión por su paso por Banxico y comparó los montos con otras jubilaciones.

Exhibe Sheinbaum pensión de Ernesto Zedillo en Banxico; gana un millón 790 mil pesos al año
Sheinbaum respondió a las declaraciones de Donald Trump ante la ONU, donde señaló a México como “el epicentro” de la violencia de los cárteles.

Sheinbaum revira a Trump... ‘Podría decir, difícil vivir junto a un país con alto consumo de drogas, pero no lo voy a decir’
El Frente Frío se aproxima al noreste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, además de un posible ciclón tropical. VANGUARDIA/ARCHIVO

Se aproximan Frente Frío y Huracán Polo a México; azotarán con heladas de 0 grados, lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 100 km/h
La clásica crema Nivea de lata azul tiene una fórmula especialmente rica y oclusiva. Conoce para qué pieles puede ser útil y cuándo conviene evitarla.

Revelan secretos de la Crema Nivea... ¿en qué casos se debe usar y en cuáles no?
Aleks Syntek sorprendió al mostrarse sin peluquín y publicar mensajes inquietantes en redes, tras sus recientes declaraciones sobre estar “loco”.

Aleks Syntek se quitó el peluquín y publica mensajes preocupantes tras declararse loco
La representante de Saltillo agradeció el apoyo de sus seguidores durante la transmisión de los capítulos finales del programa.

¿Quién ganó Habilidad Física 100? Así le fue a la saltillense Jazmín Lira