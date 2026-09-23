Busca Samuel García apoyo de la IP para dotar a Nuevo León de 40 mil cámaras de videovigilancia

MONTEREY, NL.- A través de la Iniciativa Privada, el gobierno de Nuevo León buscará que 40 mil cámaras de videovigilancia estén al pendiente de la seguridad pública del estado, sobre todo su área metropolitana. Este miércoles, el gobernador del estado, Samuel García, informó que el próximo lunes tiene una reunión con las cámaras empresariales y les planteará que sumen sus sistemas de vigilancia a la infraestructura estatal. “Hoy tenemos 20 mil cámaras estudiando patrones, grupos delictivos, para estar encima de los delincuentes”, indicó.

Precisó que actualmente mediante el programa Ponte Nuevo, unas 300 empresas están apoyando en tareas como la movilidad y el arbolado; sin embargo, ahora la propuesta irá por el tema de seguridad. Precisó que actualmente el C5 tiene 20 mil cámaras en todo el estado sobre todo en la zona metropolitana que están conectadas a los sistemas de vigilancia de los municipios y otras dependencias.

Señaló los monitores del Sintram, las cámaras de los semáforos y las 4 mil 300 de las nuevas unidades del transporte y el Metro, entre otras. “Invito a todas las empresas a que el lunes se sumen, que la IP, el comercio y las tiendas nos presten sus cámaras para que entonces la visión del estado en lugar de 20 mil pueda tener 40 mil cámaras en todo Nuevo León”, señaló. La idea planteó es que las cámaras de videovigilancia se puedan duplicar con el apoyo de las empresas.