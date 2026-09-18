Destaca Samuel García reducción de 90% de homicidios dolosos en Nuevo León

MONTERREY, NL.- Al destacar que permanece una tendencia a la baja en la incidencia delictiva, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, resaltó que el estado se encuentra en un momento histórico en el blindaje al registrar una reducción del 90% en homicidios dolosos frente a 2024. Luego de encabezar la Mesa para la Construcción de la Paz, el mandatario enfatizó que la coordinación con todos los niveles de gobierno ha permitido que el estado reporte la mejor disminución de los últimos 21 años, siendo posible el mayor descenso en número del milenio, del 2000 a la fecha.

“Prometimos un Nuevo León seguro, un Nuevo León en paz, un Nuevo León tranquilo y los números lo están demostrando”, indicó.

NUEVO LEÓN PASA DEL CUARTO LUGAR AL 24 García Sepúlveda resaltó que el estado pasó del lugar cuarto al número vigésimo cuarto y si la tendencia continúa, “la meta que nos hemos puesto es cerrar el año en los últimos números de las 32 entidades federativas que se miden”. Precisó que la tendencia no sólo se observa en delitos de alto impacto, también se replica en otros crímenes, como secuestro que presentó una baja del 78%, robo a casa habitación una reducción del 80%, robo a vehículo disminuyó 97% y el robo a negocio un 88%.

Además, precisó que hoy el estado cuenta con un total de 18 destacamentos en las entradas y salidas, y próximamente se arrancarán tres más, los cuales se ubicarán en Parás, Mina y Linares. Por último, el gobernador aprovechó para reconocer la participación del Ejército, la Guardia Nacional, Fuerza Civil, y elementos municipales, así como corporaciones de auxilio en el Desfile Cívico-Militar del 16 de septiembre.

REPORTAN RESULTADOS DEL OPERATIVO MURALLA Gerardo Escamilla, titular de la Nueva Fuerza Civil, informó las actividades del Operativo Muralla que se activó en el municipio de General Treviño, y como resultado de las acciones trascendió la detención de 44 personas, así como el aseguramiento de ocho vehículos y 16 armas de fuego. Además, detalló que como parte de las tareas del Grupo de Coordinación Metropolitana, se capturaron a 54 personas, y se decomisaron 19 vehículos y tres armas de fuego.

Dentro de las detenciones, destacó la captura de un hombre conocido como Brian “N”, a quien se relaciona con diferentes hechos violentos, la cual fue posible gracias a más de dos años de labores de inteligencia en colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado y el Centro Nacional de Inteligencias.