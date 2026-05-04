Busca SNSP cobrar 6,706 pesos a municipios en exámenes de confianza para policías

De acuerdo con la propuesta oficial —aún en revisión—, el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, adscrito al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), dejará de ser gratuito y aplicará una tarifa fija por cada proceso de evaluación, cuyo pago se cubrirá bajo los lineamientos de la Secretaría de Hacienda.

La Federación perfila el cobro de 6 mil 706 pesos por cada evaluación de control de confianza aplicada a policías y personal de seguridad, requisito obligatorio para su ingreso, permanencia y certificación en las corporaciones del país.

La propuesta reconoce que el servicio se prestaba sin costo debido a la ausencia de un esquema tarifario autorizado, lo que impedía jurídicamente exigir un pago. Con la nueva disposición, ese vacío legal se subsana y se formaliza el costo del procedimiento.

La certificación es indispensable para policías federales, estatales y municipales, así como para custodios y personal de instituciones de seguridad pública. El proceso incluye pruebas toxicológicas, psicológicas, poligráficas, médicas y de entorno social para determinar la idoneidad del evaluado.

El cambio trasladará una carga financiera directa a las instituciones que solicitan las pruebas, principalmente a las corporaciones estatales y municipales, que concentran la mayor parte del estado de fuerza nacional. Además, los recursos obtenidos no permanecerán en el área evaluadora, sino que serán transferidos a la Tesorería de la Federación ( Tesofe ), conforme al régimen de aprovechamientos de Hacienda.

El ajuste ocurre mientras las corporaciones locales enfrentan rezagos en certificación y rotación de personal, lo que aumentará el gasto operativo para mantener actualizados los expedientes de sus elementos. Los especialistas advierten que, al ser un requisito obligatorio y periódico, se convertirá en un costo recurrente que podría mermar la capacidad de certificación en municipios con limitaciones presupuestales.