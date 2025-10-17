Buscaban a desaparecido y hallan restos óseos calcinados, en NL

México
/ 17 octubre 2025
    Buscaban a desaparecido y hallan restos óseos calcinados, en NL
    Autoridades de Nuevo León hallaron restos óseos calcinados en Linares durante un operativo de búsqueda de una persona desaparecida; la Fiscalía realiza pruebas de ADN para confirmar su identidad FOTO: ARCHIVO

La Fiscalía de Nuevo León confirmó el hallazgo de restos óseos calcinados en un terreno de Linares, como parte de un operativo conjunto de búsqueda de personas desaparecidas.

Monterrey, Nuevo León.- Un operativo de búsqueda de una persona privada de su libertad llevó a las autoridades a localizar restos óseos calcinados en un terreno en Linares, Nuevo León.

a Fiscalía General de Justicia del estado confirmó el hallazgo que se realizó en el camino vecinal al Ejido Potrero de Abajo en el kilómetro 34 de la Carretera La Joya-Gatos Güeros.

“Se hicieron operativos conjuntos entre las unidades de Búsqueda de Personas del Gobierno del estado con la Fiscalía, con la unidad de Personas Desaparecidas se encontraron unos restos óseos que están siendo analizados”, dijo el Fiscal General, Javier Flores Saldívar.

REALIZAN PRUEBAS DE ADN EN RESTOS ÓSEOS CALCINADOS ENCONTRADOS EN LINARES

Mencionó que los restos podrían pertenecer a una persona que se buscaba en esa área.“Se están practicando los exámenes de ADN”, dijo.

Indicó que en la zona en donde se realizó el hallazgo ya se habían localizado unos restos con anterioridad.

“Al parecer anteriormente se habían localizado unos restos pero se hizo otra búsqueda y se encontraron ahí para el efecto de localizar a esas personas, las labores conjuntas entre el estado y la Fiscalía”, puntualizó.

Temas


Desaparecidas
Investigaciones

Localizaciones


Nuevo León

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

