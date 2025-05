Buscadoras respaldan a la ONU para invocar Artículo 34 de la ICPPED

Acusaron que, pese a las atrocidades cometidas en el caso Teuchitlán, que se repiten desde hace tres gobiernos, el gobierno federal se niega a reconocer que hay un genocidio en el país orquestado por bandas criminales y que las autoridades no acepten apoyo de instituciones internacionales para pacificar el país.

‘Hemos hecho de todo: una ley general, un mecanismo forense extraordinario, leyes y más leyes, protocolos, mesas de trabajo, la propuesta de gobiernos anteriores y el actual es simular hacer todo para que nada cambie, porque la realidad es que no se han querido fortalecer a las fiscalías y a las comisiones de búsqueda para que de verdad hagan su trabajo. Nos han desgastado en reuniones que no nos llevan a encontrar a nuestros desaparecidos. Ya basta de tanta farsa’ añadieron.

‘Señora Presidenta Claudia Sheinbaum, debe saber que no nos engaña con falsas promesas, con falsas reformas que no son la solución, que no nos darán Verdad y Justicia, que no serán estrategias para frenar, para prevenir la escalada de desapariciones; la solución va más allá, no somos ignorantes; somos personas sujetas de derechos, tenga respeto por nuestra lucha y nuestro dolor; en la medida en que opte por romper con los pactos de impunidad, podremos empezar a confiar en usted’, reclamaron.

Así, hicieron un llamado a la presidenta a crear, junto al secretario general de Naciones Unidas, un mecanismo independiente de investigación y de impulso a la verdad y la justicia, con un componente de búsqueda e identificación, para ser presentado a la Asamblea General de la ONU.

También, que en el marco de las discusiones del artículo 34 de la Convención, junto con las víctimas, las organizaciones que las acompañan y el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED), se llame a conformar un mecanismo extraordinario que permita encontrar a los desaparecidos, iniciar investigaciones e implementar medidas de no repetición.