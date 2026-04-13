Buscadores y elementos de la Fiscalía de la CDMX hallan 317 restos óseos en Lago del Chalco
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Para contrarrestar los casos de desaparición forzada, el Gobierno implementó el Operativo Sable CDMX
El 13 de abril, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México e integrantes de la Comisión de Búsqueda de Personas registraron una fosa clandestina con 317 elementos óseos. Se estima que los restos podrían vincularse a tres casos de desaparición forzada, no identificados, en la zona del Lago de Chalco.
En el registro de la fosa clandestina, participaron 415 servidores públicos y 22 familias buscadoras. El espacio revisado contaba con 168 mil metros cuadrados.
OPERATIVO SABLE CDMX
Las desapariciones forzadas y el hallazgo de fosas clandestinas se han vuelto las principales problemáticas en México, en materia de seguridad. Según las autoridades y organizaciones internacionales como la ONU, la cantidad aproximada de casos de desaparición en México, entre el 2006 y el 2026, es de 130,000 casos, y con un estimado de 72,000 restos humanos sin identificar.
Por ello, se ha destacado que el viernes 10 de abril se dio inicio al Operativo Sable CDMX. Se desplegaron elementos de seguridad, al igual que miembros de colectivos buscadores, para revisar 41 mil 219 metros cuadrados en tierra y 127 mil 331 en zona lacustre, en los límites de la alcaldía Tláhuac y el municipio de Chalco, en el Estado de México.
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Los resultados, hasta el momento, fueron los hallazgos de 219 restos óseos. Elementos de la fiscalía transportaron las evidencias de las fosas clandestinas al Instituto de Ciencias Forenses de la fiscalía de la Ciudad de México, con la intención de lograr un análisis y corresponder los datos con casos de desaparición forzada.