Buscadores y elementos de la Fiscalía de la CDMX hallan 317 restos óseos en Lago del Chalco

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México
/ 13 abril 2026
    Buscadores y elementos de la Fiscalía de la CDMX hallan 317 restos óseos en Lago del Chalco
    Fiscalía de la CDMX comparte fotografías de búsqueda de restos humanos en la zona del Lago de Chalco Vanguardia

Para contrarrestar los casos de desaparición forzada, el Gobierno implementó el Operativo Sable CDMX

El 13 de abril, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México e integrantes de la Comisión de Búsqueda de Personas registraron una fosa clandestina con 317 elementos óseos. Se estima que los restos podrían vincularse a tres casos de desaparición forzada, no identificados, en la zona del Lago de Chalco.

En el registro de la fosa clandestina, participaron 415 servidores públicos y 22 familias buscadoras. El espacio revisado contaba con 168 mil metros cuadrados.

OPERATIVO SABLE CDMX

Las desapariciones forzadas y el hallazgo de fosas clandestinas se han vuelto las principales problemáticas en México, en materia de seguridad. Según las autoridades y organizaciones internacionales como la ONU, la cantidad aproximada de casos de desaparición en México, entre el 2006 y el 2026, es de 130,000 casos, y con un estimado de 72,000 restos humanos sin identificar.

Por ello, se ha destacado que el viernes 10 de abril se dio inicio al Operativo Sable CDMX. Se desplegaron elementos de seguridad, al igual que miembros de colectivos buscadores, para revisar 41 mil 219 metros cuadrados en tierra y 127 mil 331 en zona lacustre, en los límites de la alcaldía Tláhuac y el municipio de Chalco, en el Estado de México.

TE PUEDE INTERESAR: Colectivos reportan hallazgo de 219 restos óseos humanos en zona limítrofe entre Tláhuac y Chalco

Los resultados, hasta el momento, fueron los hallazgos de 219 restos óseos. Elementos de la fiscalía transportaron las evidencias de las fosas clandestinas al Instituto de Ciencias Forenses de la fiscalía de la Ciudad de México, con la intención de lograr un análisis y corresponder los datos con casos de desaparición forzada.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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