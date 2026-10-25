Buscan Diputados frenar el outsourcing simulado

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anunció que presentará una iniciativa para impedir que la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas sean utilizados como un mecanismo para eludir la prohibición del outsourcing. La propuesta que está terminando y presentará en el actual periodo ordinario de sesiones, dijo, propone cambios a diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social.

Entre ellos, define el concepto de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas como aquellos que impliquen conocimientos técnicos, equipo, infraestructura o capacidad operativa que las personas físicas o morales no posean y sean aportados por el contratista con sus recursos y medios propios. Prohíbe que los beneficiarios dispongan u ordenen al personal del contratista la realización de actividades que formen parte de su objeto social o actividad económica preponderante. Además, les prohíbe ejercer funciones reales de mando u organización sobre el personal del contratista y les ordena incorporar en los contratos un anexo técnico mediante el cual se justifique y acredite que carecen de los conocimientos técnicos, equipo, infraestructura o capacidad operativa necesarios para desarrollar por sí misma las actividades subcontratadas.

“Dicho anexo deberá contener, al menos, la descripción de las actividades contratadas, la identificación de los recursos técnicos, materiales y humanos necesarios para su ejecución, así como una declaración de los recursos con los que cuenta la beneficiaria y las razones objetivas que justifican la contratación”, señala. La propuesta indica que la acreditación deberá sustentarse en documentación verificable, que quedará sujeta a la inspección y vigilancia de la Secretaría del Trabajo.