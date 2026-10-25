Buscan Diputados frenar el outsourcing simulado

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Buscan Diputados frenar el outsourcing simulado
    El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados anunció que presentará una iniciativa para impedir que la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas. ARCHIVO VANGUARDIA
Reforma
por Reforma

COMPARTIR

TEMAS


Outsourcing

Localizaciones


México

Organizaciones


Stps
Cámara de Diputados

La propuesta propone cambios a diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anunció que presentará una iniciativa para impedir que la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas sean utilizados como un mecanismo para eludir la prohibición del outsourcing.

La propuesta que está terminando y presentará en el actual periodo ordinario de sesiones, dijo, propone cambios a diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social.

Acusa SAT uso de donatarias para outsourcing ilegal

Entre ellos, define el concepto de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas como aquellos que impliquen conocimientos técnicos, equipo, infraestructura o capacidad operativa que las personas físicas o morales no posean y sean aportados por el contratista con sus recursos y medios propios.

Prohíbe que los beneficiarios dispongan u ordenen al personal del contratista la realización de actividades que formen parte de su objeto social o actividad económica preponderante.

Además, les prohíbe ejercer funciones reales de mando u organización sobre el personal del contratista y les ordena incorporar en los contratos un anexo técnico mediante el cual se justifique y acredite que carecen de los conocimientos técnicos, equipo, infraestructura o capacidad operativa necesarios para desarrollar por sí misma las actividades subcontratadas.

Gobierno cambia estrategia con trenes: pasa del control militar al outsourcing con Fonadin

“Dicho anexo deberá contener, al menos, la descripción de las actividades contratadas, la identificación de los recursos técnicos, materiales y humanos necesarios para su ejecución, así como una declaración de los recursos con los que cuenta la beneficiaria y las razones objetivas que justifican la contratación”, señala.

La propuesta indica que la acreditación deberá sustentarse en documentación verificable, que quedará sujeta a la inspección y vigilancia de la Secretaría del Trabajo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Outsourcing

Localizaciones


México

Organizaciones


Stps
Cámara de Diputados

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
CUARTOSCURO

La árbitra electoral necesita que la arbitren

true

México, un país de fosas clandestinas

true

Morena: No mentir, no robar... no explicar
Diego Gaxiola, director global de administración y finanzas, calificó el trimestre de ‘excepcional (...) Este desempeño nos da gran confianza de cara al 2027’

Los beneficios netos del mexicano Grupo Bimbo aumentan un 22.1% en tercer trimestre
Explorando sabores en Saltillo: Reinventando la tradición del pan de muerto

Explorando sabores en Saltillo: Reinventando la tradición del pan de muerto
Interacción entre vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en el noroeste del país, canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y paso de la corriente en chorro subtropical, propiciarán lluvias muy fuertes.

Se aproximan lluvias fuertes para Chihuahua, Durango y Coahuila con viento de 40 a 60 km/h; ‘Vance’ se localiza en Michoacán y Colima
Versión. La producción exploró nuevas facetas de los personajes clásicos y convirtió a sus villanos en figuras capaces de buscar la redención.

¡Érase una vez y para siempre! Celebra ‘Once Upon a Time’ 15 años de magia
Apoyo. La intérprete de ‘Sin Miedo’ sumará su música a una iniciativa que busca respaldar a familias que buscan a sus seres queridos.

¡Un abrazo hecho canción! Vivir Quintana se une a Caifanes por las Madres Buscadoras