C4 Carretero iniciará operaciones en septiembre para combatir el robo al transporte de carga

El Gobierno federal presentó los avances del C4 Carretero, un sistema de vigilancia y coordinación diseñado para reforzar la seguridad en las carreteras federales y atender, principalmente, el robo al autotransporte de carga. El proyecto fue presentado durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo del martes 11 de agosto. El nuevo modelo comenzará a operar formalmente el 1 de septiembre de 2026. Juan Manuel García Ortegón, titular de la Unidad de Infraestructura, Informática y Vinculación Tecnológica, informó que el inmueble destinado al centro ya fue concluido y cuenta con infraestructura para realizar labores de monitoreo y despacho.

C4 CARRETERO TENDRÁ 88 ESTACIONES DE MONITOREO El centro contará con 88 estaciones de monitoreo y despacho desde las cuales se dará seguimiento a los incidentes registrados en las vías federales. El modelo contempla espacios para representantes de las instituciones encargadas de participar en la atención de emergencias, seguridad y protección civil, con el propósito de facilitar la coordinación ante hechos registrados en las carreteras. El C4 Carretero también estará conectado con la Guardia Nacional y con los sistemas C4 y C5 de las entidades federativas. Esta integración permitirá compartir información y coordinar la atención de incidentes ocurridos tanto en carreteras federales como en zonas estatales relacionadas con los corredores vigilados. INSTALARÁN 3 MIL 15 CÁMARAS EN MIL 407 KILÓMETROS Como parte de la infraestructura contemplada para el despliegue del sistema se encuentran 3 mil 15 cámaras y 105 puntos de monitoreo distribuidos en mil 407 kilómetros de carreteras federales. También se instalarán 120 arcos equipados con tecnología para la lectura automática de placas y consulta de información vinculada con el Registro Público Vehicular (Repuve). El sistema integrará videovigilancia, radiocomunicación, geolocalización y herramientas para el análisis de información. Con estos recursos, las autoridades podrán generar alertas y dar seguimiento a situaciones detectadas en los corredores bajo vigilancia. El objetivo es utilizar la información obtenida mediante las cámaras y los arcos para identificar riesgos, ubicar vehículos y apoyar la respuesta de las corporaciones de seguridad ante posibles delitos o emergencias.

C4 CARRETERO BUSCA COMBATIR ROBO AL TRANSPORTE DE CARGA El proyecto forma parte de la estrategia federal para combatir el robo al autotransporte de carga y contempla que las herramientas tecnológicas trabajen de manera coordinada con los operativos de seguridad desplegados en las carreteras. La intención es detectar oportunamente situaciones de riesgo, mantener vigilancia sobre las rutas y mejorar la coordinación entre las instituciones cuando sea necesario implementar un operativo o atender alguna emergencia. Durante la conferencia, el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño Lobera, informó que los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran una reducción en los casos de robo al transporte de carga respecto de los niveles registrados años atrás. ESTOS SON LOS CORREDORES PRIORITARIOS La primera etapa del C4 Carretero contempla corredores considerados prioritarios por el Gobierno federal, donde los sistemas de vigilancia y detección serán instalados de manera progresiva. Entre las rutas contempladas se encuentran: - México-Puebla-Veracruz. - México-Acapulco. - México-Querétaro. - Culiacán-Mazatlán-Durango.

Actualmente existen 37 frentes de obra relacionados con el despliegue de la infraestructura. En el caso de los trabajos correspondientes a los corredores contemplados en esta etapa, se prevé que la instalación concluya a más tardar el 30 de septiembre. Con la entrada en operación del C4 Carretero el 1 de septiembre, el Gobierno federal busca concentrar en una misma plataforma información proveniente de cámaras, arcos de lectura de placas, sistemas de radiocomunicación y geolocalización para fortalecer la vigilancia de las carreteras y la coordinación entre las instituciones de seguridad.