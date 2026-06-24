Cae 5% inversión extranjera en México por cautela ante aranceles de EU

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    Cae 5% inversión extranjera en México por cautela ante aranceles de EU
    Advierten que la imprevisibilidad para acceder al mercado de EU está frenando los capitales internacionales, arrastrando también una contracción del 34.8 por ciento en los préstamos entre empresas de la región. ARCHIVO

Aranceles de EU frenan la inversión extranjera en México: cayó 5% en 2025 y los anuncios de nuevos proyectos se desplomaron 43%

En 2025 entraron a México 43 mil 221 millones de dólares por concepto de Inversión Extranjera Directa (IED), una cifra 5.0 por ciento menor a la registrada en 2024 debido a una mayor cautela de los inversionistas frente a los cambios en la política arancelaria de Estados Unidos, reportó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

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“Específicamente para México, los cambios en la política arancelaria de Estados Unidos y la imprevisibilidad del acceso a su mercado han generado claramente cautela por parte de inversionistas internacionales” , indicó Marco Llinás, director de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la Cepal.

En la presentación del informe “La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe, 2026: navegando el nuevo contexto global” , publicado ayer, se detalló que en lo relativo a la reinversión de utilidades —el componente mayoritario en la entrada de IED con el 64 por ciento del total—, esta se contrajo un 3.7 por ciento en 2025.

Por su parte, los préstamos entre empresas , que representaron el 19 por ciento del monto total de las entradas en 2025 en México, bajaron un 34.8 por ciento. En contraste, los aportes de capital, que representaron el 17 por ciento de los ingresos totales, crecieron un 78 por ciento. A pesar del retroceso en la reinversión de utilidades, el organismo destacó que este rubro sigue siendo una señal de confianza por parte de las empresas ya establecidas en el país.

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Brasil y México destacaron como los principales receptores de América Latina para los proyectos de IED al concentrar el 78 por ciento del valor total en 2025. Sin embargo, en la mayoría de los países de la región se recibieron menos anuncios de inversión respecto a 2024, y México se ubicó entre las naciones con las caídas más pronunciadas al retroceder un 43 por ciento. En toda la región, la baja generalizada fue del 34 por ciento en el monto y del 10,2 por ciento en el número de proyectos de inversión.

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