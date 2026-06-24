Sheinbaum desmiente apagones... ‘el problema es la distribución de la CFE’

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México
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    Sheinbaum desmiente apagones... ‘el problema es la distribución de la CFE’
    La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que en México existan apagones por falta de energía eléctrica. VANGUARDIA/ARCHIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no hay apagones por falta de generación eléctrica en México, sino fallas en la red de distribución de la CFE

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en México no existen apagones derivados de una falta de capacidad en la generación eléctrica, sino interrupciones temporales relacionadas con fallas en la red de distribución.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que el sistema eléctrico nacional cuenta con suficiente generación para cubrir la demanda en todo el país.

En ese sentido, aclaró que los problemas reportados en algunas entidades no están relacionados con la producción de energía, sino con la infraestructura encargada de llevarla a los usuarios finales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-plantea-transicion-energetica-para-el-2030-va-a-aumentar-la-energia-generada-por-renovables-IG21633920

“No son apagones por falta de capacidad de generación. Son interrupciones en el servicio producto de fallas en distribución”, afirmó.

FALLAS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN COMO PRINCIPAL PROBLEMA

Sheinbaum detalló que las interrupciones eléctricas ocurren principalmente cuando la infraestructura de distribución no logra responder a incrementos repentinos en el consumo.

Esto puede incluir sobrecargas en líneas eléctricas o fallas en transformadores, especialmente en regiones donde las temperaturas extremas elevan la demanda de energía.

“Apagón significaría que no hay capacidad de generación suficiente para la demanda. Eso no existe. Lo que sí hay son fallas de distribución”, puntualizó.

La explicación busca diferenciar entre la generación de electricidad, que depende de plantas de la CFE, y la red que transporta esa energía hasta hogares, negocios e industrias.

CFE REFUERZA INFRAESTRUCTURA EN ZONAS CRÍTICAS

La presidenta señaló que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya trabaja en el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica en diversas regiones del país donde se han presentado fallas recurrentes.

Estas inversiones buscan mejorar la capacidad de respuesta del sistema de distribución y evitar interrupciones durante picos de demanda.

Además, explicó que cuando se presentan fallas, la CFE despliega cuadrillas de atención y comunica a los usuarios las causas del problema y el tiempo estimado de restablecimiento del servicio.

El objetivo, dijo, es mantener la continuidad del suministro y reducir el impacto en actividades cotidianas y productivas.

MEXICALI, EJEMPLO DE ALTA DEMANDA ELÉCTRICA

Como ejemplo reciente, Sheinbaum mencionó el caso de Mexicali, Baja California, donde las altas temperaturas comenzaron antes de lo habitual, lo que incrementó de forma significativa el consumo de energía.

“En Mexicali las altas temperaturas empezaron en abril y normalmente comienzan en mayo. Eso generó una problemática en distribución”, explicó.

Este tipo de situaciones, dijo, evidencia la importancia de fortalecer la red eléctrica en zonas donde el clima provoca picos de consumo más intensos.

DIFERENCIA ENTRE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

Uno de los puntos centrales de la explicación presidencial fue la diferencia técnica entre generación y distribución de electricidad, dos procesos que suelen confundirse en el debate público.

Mientras la generación se refiere a la producción de energía en plantas de la CFE, la distribución corresponde al sistema de cables, subestaciones y equipos que la transportan hasta los usuarios.

De acuerdo con la mandataria, el sistema de generación en México es suficiente, pero algunos puntos de la red requieren modernización y expansión.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ya-superame-sheinbaum-arremete-contra-oposicion-y-medios-afines-pone-a-grupo-firme-en-la-mananera-IG21634738

DATOS CURIOSOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO

· La red de distribución eléctrica es la última etapa antes de que la energía llegue a los hogares.

· Las temperaturas extremas son una de las principales causas de sobrecarga en el sistema.

· La CFE atiende miles de reportes diarios relacionados con fallas eléctricas en todo el país.

· Un transformador saturado puede provocar interrupciones temporales en colonias completas.

La explicación de la presidenta Claudia Sheinbaum busca aclarar el origen de los cortes de energía reportados en distintas regiones, en un contexto donde la demanda eléctrica ha aumentado de forma constante en los últimos años.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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