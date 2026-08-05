Cae célula del CJNG en España; traficaban droga en vainilla

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    Cae célula del CJNG en España; traficaban droga en vainilla
    Autoridades siguieron el cargamento desde una empresa en Barcelona hasta una finca en provincia de Lleida. TOMADA DE VIDEO

En operativo de Policía de España, detienen a 13 presuntos integrantes del grupo criminal; los acusan de delincuencia organizada y delitos contra la salud pública

Autoridades españolas desarticularon una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dedicada al tráfico internacional de metanfetamina, que ocultaba la droga disuelta en cargamentos de aroma líquido de vainilla enviados desde México

En total fueron detenidas 13 personas, presuntamente integrantes de la organización criminal, de las cuales 12 quedaron en prisión preventiva por delitos de delincuencia organizada y contra la salud pública.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/eu-ofrece-hasta-102-mdd-por-lideres-del-cjng-y-cancela-visas-a-65-familiares-y-colaboradores-LC22645691

La investigación, iniciada a partir de una Orden Europea de Investigación emitida por autoridades francesas y coordinada en España por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional, permitió detectar un contenedor procedente de México con cerca de 12.7 toneladas de esencia de vainilla.

Tras las pesquisas, los agentes confirmaron que el líquido contenía alrededor de 2.5 toneladas de metanfetamina disuelta para evadir los controles aduaneros.

Las autoridades siguieron el recorrido del cargamento desde una empresa logística en Barcelona hasta una finca aislada en la provincia de Lleida, donde la organización había instalado un laboratorio clandestino equipado para extraer, purificar y cristalizar la droga mediante procesos químicos especializados.

De acuerdo con la Policía, se trata de uno de los mayores laboratorios de recuperación de metanfetamina localizados en Europa.

El operativo, realizado el 10 de julio, incluyó siete cateos en Barcelona, Lleida y Tarragona. En ellos fueron asegurados 2.4 toneladas de metanfetamina -1.6 toneladas aún mezcladas con la vainilla líquida-, seis vehículos, casi 4 mil 500 euros, además de reactivos, equipo químico e instrumentos industriales utilizados para el procesamiento de la droga.

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