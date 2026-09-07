Sale ‘El Inge’, operador del Cártel de Sinaloa, de prisión en Estados Unidos; será deportado a México

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    Sale ‘El Inge’, operador del Cártel de Sinaloa, de prisión en Estados Unidos; será deportado a México
    Registros del Buró Federal de Prisiones indican que Cabrera, de 56 años, dejó de estar bajo custodia el pasado 4 de septiembre. Cortesía

Registros del ICE indican que Cabrera está detenido en un centro de procesamiento en la localidad de Adelanto, California

CDMX.- Felipe Cabrera Sarabia, alias El Inge, operador del Cártel de Sinaloa cuando era encabezado por Ismael “El Mayo” Zambada, fue liberado tras cumplir su condena en Estados Unidos, pero ahora enfrenta un proceso para deportarlo a México.

Registros del Buró Federal de Prisiones indican que Cabrera, de 56 años, dejó de estar bajo custodia el pasado 4 de septiembre.

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En agosto de 2023, la jueza Sharon Johnson Coleman, de la Corte para el Distrito Norte de Illinois, condenó a Cabrera a 128 meses de cárcel, luego de que aceptó declararse culpable por un cargo de tráfico de heroína.

Sin embargo, la sentencia incluyó crédito por los 102 meses que Cabrera estuvo preso en México luego de su captura en diciembre de 2011. El proceso para extraditarlo a Estados Unidos tomó nueve años y medio.

“EL INGE” SERÁ DEPORTADO A MÉXICO

Una vez compurgada su pena, Cabrera está en la situación que es común para delincuentes mexicanos liberados en Estados Unidos.

Como no es ciudadano ni residente permanente, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), y seguramente será deportado a México.

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Registros del ICE indican que Cabrera está detenido en un centro de procesamiento en la localidad de Adelanto, California, ubicada al noreste de Los Ángeles.

La sentencia contra Cabrera incluyó una orden para decomisarle 715 mil dólares, pero se ignora si el dinero fue efectivamente cobrado por el erario estadounidense.

LIDERABA UNA CÉLULA DEL GRUPO CRIMINAL DEL PACÍFICO

Según los informes presentados por las instancias gubernamentales de seguridad, “El Inge” lideraba una célula del grupo criminal del Pacífico que había sido creada por tres de sus hermanos. Uno de ellos, Luis Alberto Cabrera, alias El Arqui, fue abatido por el Ejército mexicano en 2012.

En su declaración de culpabilidad ante la Corte de Illinois, Cabrera detalló operaciones de venta de heroína realizadas en 2008 por instrucciones de “El Mayo” Zambada en las que participaron los gemelos Pedro y Margarito Flores, distribuidores del Cártel de Sinaloa en barrios hispanos de Chicago.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/catea-fgr-bodega-del-vicealmirante-farias-laguna-en-cdmx-y-detalla-operacion-de-los-primos-en-red-de-huachicol-BB23337574

Además, el documento menciona que Cabrera fue absuelto de los cargos que enfrentaba en México, por lo que, aparentemente, no habría algún proceso abierto que justificara su arresto cuando ingrese a territorio nacional.

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