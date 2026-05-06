$!Cae ‘Don Ramón’, líder de ‘Los Linos’, y operador en Morelos; resultan dos elementos de la SSPC heridos

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la mañana de este miércoles sobre la detención de Rodolfo “N”, alias “Don Ramón”, identificado como líder de “Los Linos”, así como de Carlos “N”, señalado como uno de sus principales operadores en Morelos. Durante el operativo fueron detenidas ocho personas, mientras que un presunto agresor perdió la vida. Asimismo, se reportó que dos elementos de la SSPC resultaron heridos y reciben atención médica especializada. De acuerdo con lo informado, la acción fue realizada por elementos de la SSPC, en conjunto con la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal, con información del Centro Nacional de Inteligencia y en coordinación con el Gobierno de Morelos.

OMAR GARCÍA HARFUCH INFORMA SOBRE DETENCIÓN DE MIEMBROS DE ‘LOS LINOS’ EN MORELOS A través de su cuenta en la red social X, García Harfuch señaló: “Durante una acción de @SSPCMexico, @GN_MEXICO_ y la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico con información del Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con el @GobiernoMorelos, fueron detenidas 5 personas y un agresor perdió la vida. Lamentablemente, dos compañeros de @SSPCMexico resultaron heridos y reciben atención médica especializada”. En el mismo mensaje, el funcionario indicó que entre los detenidos se encuentra Rodolfo “N”, alias “Don Ramón”, identificado como líder de “Los Linos”, así como Carlos “N”, uno de sus principales operadores. Sin embargo, minutos más tarde, el secretario de la SSPC actualizó la información señalando que fueron 8 los detenidos y uno de los delincuentes perdió la vida. Se aseguraron 4 armas largas, 5 armas cortas, 24 teléfonos asegurados, además de droga incautada.

EXTORSIÓN, NARCOMENUDEO, HOMICIDIOS Y ROBOS, ENTRE LOS DELITOS ATRIBUIDOS A ‘LOS LINOS’ Según lo informado por el titular de la SSPC, esta célula delictiva está relacionada con delitos como extorsión, narcomenudeo, homicidios y robo de vehículo, además de otros hechos de violencia en distintos municipios de Morelos. También se indicó que el grupo estaría vinculado con el trasiego de droga hacia Estados Unidos, principalmente a ciudades como San Antonio, El Paso, Atlanta y el estado de Carolina del Norte.

Omar García Harfuch añadió que las operaciones continúan y que se dará a conocer más información conforme avancen las investigaciones. Con información en proceso

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