Consejeros del INE se enteraron de la renuncia de Taddei por WhatsApp

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) conoció la renuncia de Guadalupe Taddei a través de un mensaje por WhatsApp. La expresidenta del organismo no convocó a una reunión previa ni notificó de manera formal a los demás integrantes antes de hacer pública su decisión.

Guadalupe Taddei envió su comunicado al chat grupal de WhatsApp y abandonó el grupo de inmediato. De acuerdo con declaraciones de Blanca Yassahara Cruz García, actual presidenta provisional del instituto, las y los consejeros se enteraron de su salida al mismo tiempo que los medios de comunicación y el público en general.

¿POR QUÉ SALIÓ DEL INE GUADALUPE TADDEI?

La salida ocurrió en medio de investigaciones por presuntas irregularidades con el presupuesto de la institución. Organismos de fiscalización, como la Auditoría Superior de la Federación (ASF), mantenían investigaciones sobre la gestión de recursos públicos y contratos asignados mediante licitaciones directas durante la administración saliente.

El presidente de la ASF, Jorge Herrera Borunda, señaló que “en escasos seis meses” habrá resultados de las investigaciones por conflicto de intereses al interior del Instituto Nacional Electoral (INE)