Consejeros del INE se enteraron de la renuncia de Taddei por WhatsApp

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Consejeros del INE se enteraron de la renuncia de Taddei por WhatsApp
    Blanca Gruz García, presidenta provisional del INE X

Blanca Cruz García, presidenta provisional del INE, reveló cómo la exconsejera compartió su comunicado en el grupo interno antes de salir.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) conoció la renuncia de Guadalupe Taddei a través de un mensaje por WhatsApp. La expresidenta del organismo no convocó a una reunión previa ni notificó de manera formal a los demás integrantes antes de hacer pública su decisión.

PRI va contra representante de Morena ante el INE: busca comisión para revisar su permanencia

Guadalupe Taddei envió su comunicado al chat grupal de WhatsApp y abandonó el grupo de inmediato. De acuerdo con declaraciones de Blanca Yassahara Cruz García, actual presidenta provisional del instituto, las y los consejeros se enteraron de su salida al mismo tiempo que los medios de comunicación y el público en general.

¿POR QUÉ SALIÓ DEL INE GUADALUPE TADDEI?

La salida ocurrió en medio de investigaciones por presuntas irregularidades con el presupuesto de la institución. Organismos de fiscalización, como la Auditoría Superior de la Federación (ASF), mantenían investigaciones sobre la gestión de recursos públicos y contratos asignados mediante licitaciones directas durante la administración saliente.

El presidente de la ASF, Jorge Herrera Borunda, señaló que “en escasos seis meses” habrá resultados de las investigaciones por conflicto de intereses al interior del Instituto Nacional Electoral (INE)

SAT confirma fecha del Sorteo El Buen Fin 2026: habrá premios de hasta 250 mil pesos

LA NUEVA PRESIDENTA INTERINA DEL INE

El Consejo General nombró a Blanca Yassahara Cruz García para asumir la presidencia de forma interina. Tras la vacante, el cuerpo colegiado designó por unanimidad a la consejera para encabezar los trabajos del instituto mientras se define el proceso de sucesión definitivo.

La nueva administración provisional frenó contrataciones directas e inició ajustes internos. Como primeras medidas tras la relevación en la dirigencia, el organismo suspendió adjudicaciones de contratos y comenzó la remoción de funcionarios vinculados a la administración previa.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Consejeros Electorales
Política
Gobierno

Localizaciones


México

Personajes


Guadalupe Taddei Zavala

Organizaciones


ASF
INE

Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Cambios en el logotipo del INE

Cambios en el logotipo del INE
true

Sheinbaum: Su alteza (no tan) serenísima
Cuauhtémoc Blanco habría perdido su visa estadounidense, según información difundida por el periodista Carlos Loret de Mola.

Cuauhtémoc Blanco habría perdido su visa de EU y le habrían impedido abordar un vuelo
El hermano del exalcalde de Uruapan aseguró que la pareja vivió junta solo 15 días antes del asesinato del político.

‘Vivieron juntos solo 15 días’... Juan Manzo asegura que Grecia Quiroz nunca fue esposa de Carlos Manzo
El nuevo Frente Frío se aproxima al noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima nuevo Frente Frío a México; azotará con lluvias, heladas de -5 grados, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
El cine y las plataformas de streaming se han convertido en el principal catálogo de inspiración para los disfraces más virales de la temporada.

De la pantalla a la fiesta: los personajes que dominan este Halloween y Saltillo
¡Ni la tormenta las detuvo! Kim Kardashian y el elenco de ‘Todo Vale’ conquistan CDMX

¡Ni la tormenta las detuvo! Kim Kardashian y el elenco de ‘Todo Vale’ conquistan CDMX
Kylian Mbappé enfrenta una crisis comercial en China tras sus declaraciones sobre Mao Zedong, que provocaron la pérdida de patrocinios y restricciones a LaLiga.

Mbappé pierde patrocinadores y China mantiene veto a LaLiga pese a disculpas del Real Madrid