Atribuye Claudia Sheinbaum a burocracia desabasto de medicamentos en hospitales

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    Atribuye Claudia Sheinbaum a burocracia desabasto de medicamentos en hospitales
    La mandataria dijo que se trabaja en pendientes para garantizar que los pacientes reciban sus tratamientos y puedan ser intervenidos quirúrgicamente. CUARTOSCURO

La mandataria aseguró que las medicinas sí existen, pero están guardados en almacenes

La Presidenta Claudia Sheinbaum atribuyó a la burocracia la falta de medicamentos que, asegura, sí existen, pero se encuentran en los almacenes.

Al ser cuestionada sobre el desempeño de Zoé Robledo y si lo mantendría al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Mandataria evitó pronunciarse sobre su continuidad.

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“Ahora hay que resolver el asunto del aumento salarial y de algunas demandas que tienen los médicos”, dijo previo a encabezar Vivienda para el Bienestar en el Fraccionamiento Infonavit Punta Cruz en Mérida.

Sheinbaum señaló que realiza visitas a hospitales del IMSS-Bienestar para conocer directamente las deficiencias en la atención médica y buscar soluciones junto con su gabinete de salud.

“Entonces, estoy escuchando de manera directa a los directores de hospitales, a médicos, a los pacientes, para poder ayudarle a todo el gabinete de salud a ver cómo resolvemos los problemas”, afirmó.

“Una parte es los procesos burocráticos, que los tenemos que simplificar al máximo, porque lo que tenemos que atender es la salud, no la burocracia”.

Sheinbaum reconoció que, pese a los avances de su Administración, todavía hay pendientes para garantizar que los pacientes reciban sus tratamientos y puedan ser intervenidos quirúrgicamente.

“Esta visita yo la había planeado desde antes, la de los hospitales del IMSS-Bienestar. Ya lo voy a platicar el lunes en la mañanera, qué es lo que estamos haciendo, porque lo más importante es que la gente tenga sus medicamentos, se pueda operar. Hemos resuelto muchas cosas, pero todavía nos falta y hay que atenderlo”, expresó.

Sostuvo que su Gobierno está concentrado en resolver las demandas laborales del personal médico, entre ellas el incremento salarial.

”Ahora hay que resolver el asunto del aumento salarial y de algunas demandas que tienen los médicos.

”Entonces, estamos trabajando con eso. La demás de las personas ya se ven. Lo importante ahorita es atender la situación”, respondió.

La falta de medicamentos es una de las demandas de las marchas que han sucedido en días recientes en todo el País.

Ante ello, la Presidenta ordenó una revisión piso por piso en todos los hospitales, aunque ayer en Quintana Roo recibió quejas de trabajadores de salud por el desabasto.

Además, acusaron la falta de atención de parte de Zoé Robledo, quien desde el sexenio pasado está al frente del IMSS.

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