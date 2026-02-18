Cae en Morelos excandidata que reconoció colaborar con organización criminal

México
/ 18 febrero 2026
    Cae en Morelos excandidata que reconoció colaborar con organización criminal
    La excandidata a la alcaldía de Totolapan quedó a disposición de la autoridad judicial. ESPECIAL

En 2025, Marlen Burgos publicó un video en el que aceptó colaborar con el grupo criminal denominado ‘La Empresa’

Autoridades detuvieron a Marlen Burgos, excandidata del PRD a la alcaldía de Totolapan, Morelos, que en 2025 reconoció públicamente su colaboración con la organización delictiva denominada “La Empresa”.

Durante la madrugada de este miércoles 18 de febrero, agentes federales y estatales cumplimentaron una orden de aprehensión contra la política morelense por delitos relacionados con delincuencia organizada.

TE PUEDE INTERESAR: ‘No tengo favoritos, en Morena decide la encuesta’: Sheinbaum sobre elecciones en puerta

La detención se dio en un operativo en el que participaron elementos de la Fiscalía General del Estado de Morelos, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Estatal.

El despliegue inició a las 03:00 horas e incluyó sobrevuelos de un helicóptero de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos.

En julio de 2025, Burgos difundió en redes sociales un video en el que reconoció colaborar con la organización delictiva denominada “La Empresa”.

También se le señala de encabezar bloqueos en Totolapan para impedir cateos y operativos contra el señalado grupo criminal.

En ese caso, pobladores bloquearon carreteras y quemaron vehículos por los cateos de las autoridades.

Marlen Burgos quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado, que hará la imputación formal y le informará sobre la carpeta de investigación que se abrió en su contra.

