‘No tengo favoritos, en Morena decide la encuesta’: Sheinbaum sobre elecciones en puerta

Durante sus declaraciones, la mandataria subrayó que el procedimiento interno del partido está establecido y no depende de opiniones personales ni de influencias externas. Afirmó que las mediciones permiten conocer de manera más precisa la preferencia de la ciudadanía.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no tiene “favoritos” rumbo a los próximos procesos electorales y enfatizó que en Movimiento Regeneración Nacional el mecanismo para definir candidaturas es la encuesta , una herramienta que, según explicó, aporta claridad y evita decisiones discrecionales.

La presidenta consideró que este modelo contribuye a la legitimidad de las candidaturas, al basarse en datos y no en acuerdos políticos cerrados, lo que —dijo— fortalece la vida democrática interna del movimiento.

COMPARACIÓN CON PRÁCTICAS POLÍTICAS DEL PASADO

Sheinbaum contrastó el método actual con prácticas de décadas anteriores, cuando —según señaló— los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional influían directamente en la designación de candidatos a distintos cargos públicos.

En ese sentido, destacó que el sistema de encuestas representa una diferencia respecto a decisiones centralizadas o designaciones directas desde el poder político. A su juicio, la evolución de los mecanismos internos responde a una demanda social de mayor transparencia.

La mandataria insistió en que el objetivo es garantizar procesos internos más abiertos, donde la opinión ciudadana tenga un peso determinante en la selección de aspirantes.

EL PAPEL DE LAS ENCUESTAS EN LA POLÍTICA ACTUAL

El uso de encuestas para definir candidaturas ha generado debate entre analistas políticos. Mientras algunos consideran que permite mayor participación indirecta de la ciudadanía, otros cuestionan la metodología y los criterios de medición utilizados.

Sin embargo, Sheinbaum defendió el sistema al afirmar que es un método que ha funcionado dentro del partido y que permite evitar conflictos internos derivados de decisiones unilaterales.

“La encuesta es un muy buen método”, expresó la presidenta, reiterando que el proceso está por encima de preferencias personales o intereses individuales.

PUNTOS CLAVE SOBRE EL MÉTODO DE ENCUESTAS

· Se basa en mediciones de preferencia ciudadana

· Busca evitar designaciones discrecionales

· Forma parte del sistema interno de Morena

· Ha sido utilizado en procesos electorales anteriores

DATOS CURIOSOS SOBRE LAS ENCUESTAS ELECTORALES

· Las encuestas políticas se usan en México desde hace décadas

· Pueden medir conocimiento, intención de voto y percepción pública

· Los resultados dependen del tamaño y representatividad de la muestra

· Son herramientas comunes en campañas y estrategias electorales.

PROCESOS INTERNOS Y LEGITIMIDAD POLÍTICA

Las declaraciones de la presidenta refuerzan la postura de que las encuestas continuarán siendo el mecanismo central para definir candidaturas dentro de Morena. En un escenario político competitivo, la forma en que los partidos seleccionan a sus aspirantes influye directamente en la percepción de legitimidad y transparencia.