$!Cae en Tapachula ‘El Pupito’, líder salvadoreño de ‘18 Sureños’ buscado por seis feminicidios en El Salvador

El Fiscal General del Estado de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó sobre la detención en Tapachula de César Oswaldo “N”, alias “El Pupito” o “Snaiper”, de origen salvadoreño, quien cuenta con órdenes de aprehensión relacionadas con los feminicidios de seis mujeres en El Salvador. Durante una transmisión en vivo desde Tapachula, el fiscal señaló que el detenido es identificado como presunto integrante y líder de la pandilla “18 Sureños”. También indicó que enfrenta señalamientos por terrorismo, extorsión agravada, homicidio agravado, rebelión y tráfico ilícito.

De acuerdo con la información presentada por Llaven Abarca, César Oswaldo “N” llevaba aproximadamente dos años viviendo en Tapachula, donde fue detenido como parte de los operativos de seguridad y prevención realizados en la región. La ficha policial de El Salvador citada en la información señala que “El Pupito” es señalado por actos considerados terroristas cometidos con armas, artefactos explosivos y sustancias peligrosas. Además de los seis casos relacionados con mujeres, enfrenta cargos por el homicidio calificado de tres hombres, rebelión, extorsión agravada y tráfico ilícito.

DETIENEN A HONDUREÑO CON ÓRDENES DE CAPTURA POR TENTATIVA DE HOMICIDIO El fiscal también informó sobre la detención de Ledvin Alexander “N”, originario de Honduras, quien, de acuerdo con las autoridades, ingresó a México a través de una caravana de migrantes. El detenido contaba con órdenes de captura en Honduras por los delitos de homicidio en grado de tentativa y lesiones. Fue localizado y detenido en el municipio de Huixtla. “Ambos fueron entregados a las autoridades migratorias, para que sean repatriados y enfrenten la justicia por los delitos cometidos”, señaló Llaven Abarca.

ASEGURAN A 19 PERSONAS CON ANTECEDENTES U ÓRDENES DE CAPTURA EN CHIAPAS El Fiscal General del Estado también informó que 19 personas en movilidad fueron aseguradas debido a que contaban con antecedentes penales u órdenes de captura. Según explicó, estas acciones forman parte de un trabajo coordinado que se realiza diariamente con el Centro Antipandillas Transnacional (CAT), la Fiscalía de Inmigrantes y otras instancias de seguridad federal, estatal y municipal. DETIENEN A DOS PERSONAS POR INVESTIGACIÓN DE HOMICIDIO EN TAPACHULA Llaven Abarca también informó sobre la detención de Josué “N” y Andy Gabriel “N” en la colonia Beltrán de Tapachula, como parte de las investigaciones relacionadas con el homicidio ocurrido el 24 de septiembre en un bar clandestino de la colonia Xochimilco. Durante la detención se les aseguraron droga y un arma de fuego. El fiscal indicó que ambos están siendo judicializados por los delitos de narcomenudeo y portación de arma de fuego, además de que se dio vista a la autoridad federal. Estos dos detenidos se suman a las cinco personas que fueron aseguradas previamente en un domicilio del fraccionamiento Paraíso de Tapachula, también como parte de las investigaciones por el homicidio ocurrido en el establecimiento.

FISCALÍA REPORTA DOS MESES SIN FEMINICIDIOS EN LA REGIÓN El Fiscal General del Estado señaló que durante los últimos dos meses se tiene saldo blanco en feminicidios en Chiapas y afirmó que continuarán las acciones de prevención. Asimismo, explicó que, como parte de los acuerdos de la Mesa de Paz Estatal, encabezada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, se implementó un mapa de calor delictivo para focalizar los operativos y las acciones de proximidad en 15 colonias y sectores considerados prioritarios de Tapachula.