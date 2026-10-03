Operación Enjambre: detienen a alcalde y exalcalde de Suchiapa, Chiapas, por corrupción y asociación delictuosa

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    Operación Enjambre: detienen a alcalde y exalcalde de Suchiapa, Chiapas, por corrupción y asociación delictuosa
    Jorge Lorenzo Lara Cordero y Alexis Nucamendi Gómez fueron detenidos durante la Operación Enjambre en Chiapas. Gabinete de Seguridad

Jorge Lorenzo Lara Cordero y Alexis Nucamendi Gómez fueron detenidos junto con otras 19 personas por delitos como corrupción y asociación delictuosa

El Gabinete de Seguridad confirmó la detención del alcalde de Suchiapa, Chiapas, Jorge Lorenzo Lara Cordero, y del exalcalde del municipio, Alexis Nucamendi Gómez, como parte de la Operación Enjambre, relacionado con investigaciones por delitos de abuso de autoridad, hechos de corrupción y asociación delictuosa.

Ambos funcionarios, emanados de Morena, fueron detenidos junto con otras 19 personas, entre ellas mandos y elementos de la Policía Municipal de Suchiapa, así como personal del ámbito judicial, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Las detenciones se realizaron en el marco de la Operación Enjambre, mediante un despliegue coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la SSPC, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN), en conjunto con la Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas y la Fiscalía General del Estado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/suman-14-alcaldes-procesados-durante-operacion-enjambre-IH23427348

DETIENEN A ALCALDE Y EXALCALDE DE SUCHIAPA DURANTE OPERATIVO

De acuerdo con la ficha del Registro Nacional de Detenciones de la SSPC, la captura de Jorge Lorenzo Lara Cordero y Alexis Nucamendi Gómez ocurrió a las 05:29 horas de este sábado, en un domicilio ubicado en la colonia San Esteban, sobre la 1a Avenida Sur Poniente, en Suchiapa.

El Gabinete de Seguridad informó que el operativo derivó de diversas líneas de investigación orientadas a identificar redes delictivas y posibles vínculos con estructuras gubernamentales.

Las autoridades realizaron de manera simultánea diversas intervenciones en el municipio como parte del despliegue interinstitucional.

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OPERACIÓN ENJAMBRE DEJA 21 PERSONAS DETENIDAS EN CHIAPAS

La SSPC informó que entre las 21 personas detenidas se encuentran el presidente municipal en funciones, el expresidente municipal, mandos y elementos de la Policía Municipal y personal del ámbito judicial.

De acuerdo con el comunicado, las personas fueron detenidas por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con abuso de autoridad, hechos de corrupción y asociación delictuosa.

Tras su detención, las autoridades informaron a las personas de sus derechos y las pusieron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

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GABINETE DE SEGURIDAD DESTACA COORDINACIÓN CON AUTORIDADES DE CHIAPAS

A través de sus redes sociales, el Gabinete de Seguridad informó sobre las detenciones y agradeció al gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, así como a las autoridades estatales, por su colaboración en el operativo.

“En el marco de la Operación Enjambre, en un despliegue operativo en Chiapas, elementos de @Defensamx1, @SSPCMexico, @FGRMexico y @GN_MEXICO_, en coordinación con la @sspchiapas y @FGEChiapas, detuvieron a 21 personas, entre ellas Jorge “N”, presidente municipal de Suchiapa, y Alexis “N”, expresidente municipal, mandos y elementos de la Policía Municipal, por su responsabilidad en delitos relacionados con abuso de autoridad, hechos de corrupción y asociación delictuosa”, informó.

El Gabinete de Seguridad agregó que el Gobierno de México continuará trabajando con las autoridades estatales para combatir la corrupción y las redes de complicidad vinculadas con actividades delictivas.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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