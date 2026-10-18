UANL y Asociación de Periodistas reconocerá labor de comunicadores de Nuevo León

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    UANL y Asociación de Periodistas reconocerá labor de comunicadores de Nuevo León
    Asociación de Periodistas de Nuevo León “José Alvarado Santos” y la Universidad Autónoma de Nuevo León reconocerá el trabajo y trayectoria de profesionales de la comunicación. VANGUARDIA
    UANL y Asociación de Periodistas reconocerá labor de comunicadores de Nuevo León
    Francisco Zuñiga Esquivel dio a conocer los nombres de los profesionistas que serán reconocidos este año. ARACELY CHANTAKA | VANGUARDIA
    UANL y Asociación de Periodistas reconocerá labor de comunicadores de Nuevo León
    El fotoperiodista Omar Valdez Perales recibirá reconocimiento por trayectoria en la categoría 25 años. REDES SOCIALES
    UANL y Asociación de Periodistas reconocerá labor de comunicadores de Nuevo León
    Alma Corina Gutiérrez, conocida como Diana La Cazadora recibirá un reconocimiento póstumo por su labor. REDES SOCIALES.

Franciso Zúñiga Esquivel, presidente de la Asociación de Periodistas de Nuevo León, reveló la lista de los galardonados este año

MONTERREY, NL.- La Asociación de Periodistas de Nuevo León “José Alvarado Santos” y la Universidad Autónoma de Nuevo León reconocerá el trabajo y trayectoria de profesionales de la comunicación de este estado en una ceremonia que se realizará el próximo mes de noviembre en las instalaciones de la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías de la UANL.

El presidente de la Asociación, Francisco Zúñiga Esquivel, detalló que se entregará ocho premios de periodismo, además de los reconocimientos por trayectoria, en fecha aún por definir.

Los galardonados con el premio son por periodismo digital Martín González; periodismo ambiental, Liliana Berenice Cavazos Regalado; maestro periodista, Juan Antonio Martínez Martínez, periodismo electrónico-radio, Maricarmen Reyes Vela y periodismo electrónico televisión, Josué Porfirio Medellín, así como periodismo gráfico, Édgar Aguirre.

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El presidente mencionó que también es importante reconocer el trabajo de quienes han destacado por su constancia durante años de trabajo, así como los que realizan su labor detrás de cámaras.

“En los reconocimientos por trayectoria también podemos reconocer a todos aquellos que quizás no brillen en los medios por su nombre sino por su trabajo que es muy discreto, los productores, los redactores, la gente que hace la talacha, los que sostienen a los que brillan”, explicó Zúñiga Esquivel

Por trayectoria se entregarán por 20 años a Jazmín Zulema Coronado, Rosa Liliberh Lira Salazar, Alba Perla Rodríguez Arias, Karla Janeth Araujo, Marcela Judith Zalazar Sánchez, Yari Edebaldo Martínez y Estrella Gracia.

Aracely Chantaka, corresponsal de Vanguardia en Monterrey, recibe reconocimiento por su labor informativa

Por 22 años Marcela Mercedes Perales Aguilar y Carlos Campos Silva, así como por 24 años, Alberto Israel Santa Cruz López

Por 25 años o más serán reconocidos: Omar Valdez Perales, Amad Antonio Cantú Salinas, Carlos Sarmiento, Eder Zapata, Rogelio Flores, Martha Alicia Pardo y Franklin Leal Lozano.

Por 30 años de carrera se reconocerá la labor de María Aurora Castillo Valle, Gerardo Suárez. Jorge Maldonado, Homero Chávez Solís. Leopoldo Villarreal, Benito Rodríguez Rico, Gerardo Vázquez, Abelardo Luzanía, Raúl Carrizales y Ana Colorado.

Por 32 años, Roberto Aurelio Elizondo Jiménez y por 35 años: Oscar Tamez Rodríguez, Alfonso Gutiérrez, Jesús Ignacio Valencia Mendoza, Édgar Martínez Mercado, Josué Becerra, Josué González y Félix Palomo.

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Por su labor de 37 años los recibirán Juan Francisco Flores González, Raúl Emigdio Guevara Ortiz, mientras que por 40 años, Jorge Javier Martínez Martínez, Martha Ixchel Rodríguez, Alicia Zurita, Alma Mireya de la Rosa Flores, Francisco Cobos, José Jaime Luna, Érick David Muñiz Soto, Tomás López, Leonardo Andrés Villalobos, Raúl Ramos y Miguel Ángel Gómez.

Por 45 años de incansable labor se reconocerá a Adrián Peña, José Luis Fiscal, Roldan Trujillo y Bernabé Contreras, así como Juan Alanís por 50 años.

También se entregarán reconocimientos póstumos a Omar Cervantes, Francisco Tijerina, José Antonio Plascencia, Félix Vásquez Moreno, Alma Corina Gutiérrez, alias “Diana La Cazadora”, Raúl Jaramillo, Julio César Méndez y Fermín Pérez Aguilar.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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