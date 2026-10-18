UANL y Asociación de Periodistas reconocerá labor de comunicadores de Nuevo León

MONTERREY, NL.- La Asociación de Periodistas de Nuevo León “José Alvarado Santos” y la Universidad Autónoma de Nuevo León reconocerá el trabajo y trayectoria de profesionales de la comunicación de este estado en una ceremonia que se realizará el próximo mes de noviembre en las instalaciones de la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías de la UANL. El presidente de la Asociación, Francisco Zúñiga Esquivel, detalló que se entregará ocho premios de periodismo, además de los reconocimientos por trayectoria, en fecha aún por definir. Los galardonados con el premio son por periodismo digital Martín González; periodismo ambiental, Liliana Berenice Cavazos Regalado; maestro periodista, Juan Antonio Martínez Martínez, periodismo electrónico-radio, Maricarmen Reyes Vela y periodismo electrónico televisión, Josué Porfirio Medellín, así como periodismo gráfico, Édgar Aguirre.

El presidente mencionó que también es importante reconocer el trabajo de quienes han destacado por su constancia durante años de trabajo, así como los que realizan su labor detrás de cámaras. “En los reconocimientos por trayectoria también podemos reconocer a todos aquellos que quizás no brillen en los medios por su nombre sino por su trabajo que es muy discreto, los productores, los redactores, la gente que hace la talacha, los que sostienen a los que brillan”, explicó Zúñiga Esquivel Por trayectoria se entregarán por 20 años a Jazmín Zulema Coronado, Rosa Liliberh Lira Salazar, Alba Perla Rodríguez Arias, Karla Janeth Araujo, Marcela Judith Zalazar Sánchez, Yari Edebaldo Martínez y Estrella Gracia.

Por 22 años Marcela Mercedes Perales Aguilar y Carlos Campos Silva, así como por 24 años, Alberto Israel Santa Cruz López Por 25 años o más serán reconocidos: Omar Valdez Perales, Amad Antonio Cantú Salinas, Carlos Sarmiento, Eder Zapata, Rogelio Flores, Martha Alicia Pardo y Franklin Leal Lozano. Por 30 años de carrera se reconocerá la labor de María Aurora Castillo Valle, Gerardo Suárez. Jorge Maldonado, Homero Chávez Solís. Leopoldo Villarreal, Benito Rodríguez Rico, Gerardo Vázquez, Abelardo Luzanía, Raúl Carrizales y Ana Colorado. Por 32 años, Roberto Aurelio Elizondo Jiménez y por 35 años: Oscar Tamez Rodríguez, Alfonso Gutiérrez, Jesús Ignacio Valencia Mendoza, Édgar Martínez Mercado, Josué Becerra, Josué González y Félix Palomo.

Por su labor de 37 años los recibirán Juan Francisco Flores González, Raúl Emigdio Guevara Ortiz, mientras que por 40 años, Jorge Javier Martínez Martínez, Martha Ixchel Rodríguez, Alicia Zurita, Alma Mireya de la Rosa Flores, Francisco Cobos, José Jaime Luna, Érick David Muñiz Soto, Tomás López, Leonardo Andrés Villalobos, Raúl Ramos y Miguel Ángel Gómez. Por 45 años de incansable labor se reconocerá a Adrián Peña, José Luis Fiscal, Roldan Trujillo y Bernabé Contreras, así como Juan Alanís por 50 años. También se entregarán reconocimientos póstumos a Omar Cervantes, Francisco Tijerina, José Antonio Plascencia, Félix Vásquez Moreno, Alma Corina Gutiérrez, alias “Diana La Cazadora”, Raúl Jaramillo, Julio César Méndez y Fermín Pérez Aguilar.