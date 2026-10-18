‘Aquí se vale todo’: Clouthier critica a Morena por registro de Karina Barrón para diputación

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México
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    ‘Aquí se vale todo’: Clouthier critica a Morena por registro de Karina Barrón para diputación
    Según las versiones al interior del partido, Morena aceptó el registro de Barrón porque tiene información que afectaría a otros personajes políticos, dijo.

La exsecretaria de Economía criticó el registro de Barrón para buscar una candidatura por el distrito 10 federal por Morena

MONTERREY, NL.- Al señalar que es mentirosa y no podría estar en el partido, Tatiana Clouthier criticó el registro de Karina Barrón para buscar una candidatura por el distrito 10 federal por Morena.

“Es un personaje que no representa y otra vez sería más de lo mismo. Es una afrenta del partido de alguna manera, de decirle a la gente del movimiento que aquí se vale todo. Y es igual que con la coordinadora, aquí se vale todo, aquí puedes mentir, aquí puedes traicionar, aquí puedes hacer lo que se te dé la gana y no pasa nada porque aquí te recibimos”, dijo.

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Añadió que según las versiones al interior del partido, Morena aceptó el registro de Barrón porque tiene información que afectaría a otros personajes políticos, de quienes no reveló los nombres.

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“Les cuento por qué dicen que le están imitando, que porque ella tiene un conejo adentro del sombrero para derrocar a uno de los adversarios porque le sabe algo”, dijo.

“Entonces es como estos acuerdos que se hacen de tú me das información y yo te protejo. Eso se hace únicamente o se debe hacer únicamente en la justicia cuando tienen testigos protegidos”.

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“Si ella realmente tuviera el valor para hacerlo en el conocimiento, para hacerlo, debiese ir ante la justicia y poner una denuncia contra quien ella dice que tiene información para que pueda ser castigada esa persona”.

Clouthier no confirmó si Barrón estaría en el equipo de Clara Luz Flores, pero señaló que podría ser una posibilidad. “Nos mintió una vez, ¿tú le crees la segunda?, yo no”, dijo.

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Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

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