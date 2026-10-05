Cae hombre que pretendía salir de Monterrey con menor de 15 años

Monterrey, Nuevo León.- Un hombre, de 38 años, que pretendía salir de Nuevo León con una menor de 15 años quien tenía reporte de desaparición, fue detenido por policías de Monterrey en la Central de Autobuses.

La Secretaría de Seguridad Pública del ayuntamiento informó de la detención del presunto identificado como Vicente “N”.

Los hechos se registraron en las instalaciones de la central camionera ubicada en el cruce de las calles Colón y Villagrán en el centro de Monterrey.

Los uniformados realizaban un recorrido de prevención y vigilancia al interior de la Central cuando una empleada de una empresa de transportes les hizo señas para que se acercarán.

En entrevista, la mujer mencionó que una menor de edad compró un boleto digital para viajar a su natal Veracruz; sin embargo, iba acompañada de un adulto quien no presentó identificación por lo que le negó la venta de su pasaje.

La empleada solicitó el apoyo de los uniformados municipales y posteriormente llegó el padre de la menor, un hombre de 48 años, quien reveló que el jueves tuvo una pelea con su hija por lo que esta abandonó su casa ante lo cual él interpuso la denuncia ante el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI).