Detienen a siete, entre ellos un adolescente, en cinco cateos ejecutados en Monterrey
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Los cateos se realizaron en dos colonias de Monterrey se logró la detención de siete personas relacionadas con posesión de armas y drogas
MONTERREY, NL.- En cinco cateos ejecutados en las colonias Bella Vista e Industrial, en Monterrey, fueron detenidos seis adultos y un adolescente, informó la Secretaría de Seguridad de Nuevo León.
Labores de policías de las Divisiones de Investigación e Inteligencia y Metropolitana de Fuerza Civil, en apoyo a la Fiscalía General de Justicia lograron la captura de los presuntos en posesión de armas y drogas.
En la colonia Industrial fueron detenidos: David ‘N’, de 39 años; Maricruz ‘N’, de 37 años; Américo ‘N’, de 44 años, Juan ‘N’, de 18 años; Iván ‘N’, de 46 años y un adolescente de 16 años.
Entre los objetos decomisados están: un arma corta abastecida, más de 170 envoltorios con marihuana y cristal, seis celulares, dinero en efectivo, un arma blanca tipo machete y una tabla con orificios.
En la colonia Bella Vista se detuvo a Juan ‘N’, de 34 años en posesión de objetos de procedencia ilícita como narcóticos y celulares.
Los adultos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, en tanto que el menor fue trasladado a la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes en donde se determinará su situación jurídica.