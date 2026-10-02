Detienen a siete, entre ellos un adolescente, en cinco cateos ejecutados en Monterrey

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    Detienen a siete, entre ellos un adolescente, en cinco cateos ejecutados en Monterrey
    En cinco cateos ejecutados en las colonias Bella Vista e Industrial, en Monterrey, fueron detenidos seis adultos y un adolescente, informó la Secretaría de Seguridad de Nuevo León. SECRETARÍA DE SEGURIDAD DE NUEVO LEÓN
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    En cinco cateos ejecutados en las colonias Bella Vista e Industrial, en Monterrey, fueron detenidos seis adultos y un adolescente, informó la Secretaría de Seguridad de Nuevo León. SECRETARÍA DE SEGURIDAD DE NUEVO LEÓN
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    En cinco cateos ejecutados en las colonias Bella Vista e Industrial, en Monterrey, fueron detenidos seis adultos y un adolescente, informó la Secretaría de Seguridad de Nuevo León. SECRETARÍA DE SEGURIDAD DE NUEVO LEÓN

Los cateos se realizaron en dos colonias de Monterrey se logró la detención de siete personas relacionadas con posesión de armas y drogas

MONTERREY, NL.- En cinco cateos ejecutados en las colonias Bella Vista e Industrial, en Monterrey, fueron detenidos seis adultos y un adolescente, informó la Secretaría de Seguridad de Nuevo León.

Labores de policías de las Divisiones de Investigación e Inteligencia y Metropolitana de Fuerza Civil, en apoyo a la Fiscalía General de Justicia lograron la captura de los presuntos en posesión de armas y drogas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/nl-menor-tomo-cristal-que-llevo-a-su-secundaria-de-su-casa-senalada-como-punto-de-venta-GL23821025

En la colonia Industrial fueron detenidos: David ‘N’, de 39 años; Maricruz ‘N’, de 37 años; Américo ‘N’, de 44 años, Juan ‘N’, de 18 años; Iván ‘N’, de 46 años y un adolescente de 16 años.

Entre los objetos decomisados están: un arma corta abastecida, más de 170 envoltorios con marihuana y cristal, seis celulares, dinero en efectivo, un arma blanca tipo machete y una tabla con orificios.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/generador-de-violencia-de-tan-solo-23-anos-es-detenido-en-nl-LA23769332

En la colonia Bella Vista se detuvo a Juan ‘N’, de 34 años en posesión de objetos de procedencia ilícita como narcóticos y celulares.

Los adultos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, en tanto que el menor fue trasladado a la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes en donde se determinará su situación jurídica.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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