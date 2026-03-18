Cae PIB per cápita en México; ingresos son similares a los de hace 8 años

El PIB per cápita en México sufrió un estancamiento en 2025 por el bajo crecimiento económico y quedó en niveles similares a los de 2017.

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El Producto Interno Bruto (PIB) per cápita en México, es decir, el ingreso promedio por habitante en el país, sufrió un estancamiento en 2025 por el bajo crecimiento económico y quedó en niveles similares a los de 2017, lo que provoca un deterioro en el poder adquisitivo de las familias.

Con un crecimiento económico de solo 0.8 por ciento en 2025, el PIB per cápita registró una ligera contracción respecto al año previo y se habría ubicado en 192 mil 121 pesos, de acuerdo con cálculos de la organización “México, ¿cómo vamos?”.

“El PIB per cápita de México aún no se recupera y se mantiene en niveles cercanos a los de 2017. Para alcanzar una recuperación de los ingresos promedio de los habitantes de México se requiere un crecimiento económico que por lo menos compense el crecimiento demográfico”, indicó.

Fausto Hernández Trillo, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), explicó en entrevista que una contracción o estancamiento en el PIB per cápita se traduce en un deterioro del ingreso familiar.

Aunque las transferencias o apoyos sociales del Gobierno han buscado disminuir la pobreza en México, lo ideal es generar empleos de calidad para detonar el ingreso, indicó el economista.

“Un país que no crece no puede crear empleo digno, y si no crea empleo digno, pues no hay un aumento en el ingreso de las familias y, por tanto, hay un decrecimiento en el PIB per cápita; sería ideal abatir la pobreza vía empleo y vía aumento del PIB per cápita”.

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“Ojalá esa reducción de pobreza descansara más con aumentos de empleo y de productividad, y que no fuera soportada por los apoyos sociales”, indicó Hernández Trillo.

Víctor Manuel Herrera, socio en Miranda Ratings Advisory, explicó que la población está creciendo más rápido que la economía y las familias tienen cada vez menos recursos para satisfacer sus necesidades.