Recortaría ‘Plan B’ 638 mdp en sueldos y seguros privados del INE

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México
/ 18 marzo 2026
    Recortaría ‘Plan B’ 638 mdp en sueldos y seguros privados del INE
    Aunque el ahorro por sueldos de altos mandos es de solo 17 millones, la prohibición de seguros impactará a todo el instituto. ARCHIVO

La medida elimina seguros de vida, gastos médicos y ahorros especiales para los 15,800 empleados

De concretarse el Plan B de la reforma electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE) sufriría un recorte mayor a los 638 millones de pesos al año en sueldos y seguros a empleados.

La propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum reforma el artículo 134 constitucional para que las remuneraciones de consejeros electorales, secretarios, titulares de áreas ejecutivas y técnicas u homólogos del INE no puedan ganar más que ella; es decir, 133 mil 332 pesos mensuales.

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“No podrán adquirir o contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones no previstas por la ley, decreto, disposición general, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo”, añade la propuesta presidencial.

De acuerdo con el presupuesto de 2026 del INE, únicamente 32 funcionarios de primer nivel ganan más que la presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que habría un ahorro de 17.3 millones de pesos anuales si estos ganaran un peso menos que la mandataria federal.

De los 11 consejeros, la única que gana 198 pesos menos que la titular del Ejecutivo federal es la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, pues cobra 133 mil 134 pesos. El resto recibe un sueldo mensual de 180 mil 828 pesos netos.

Mientras tanto, otros 22 funcionarios de primer nivel ganan de 136 mil a 170 mil pesos netos mensuales, incluido el contralor, quien fue propuesto por Morena y gana libres 167 mil pesos al mes.

Cuando llegó en 2023, Taddei también renunció a los cinco seguros que entrega el organismo a los consejeros: de vida, colectivo para el retiro, el de separación individualizado y el de gastos médicos mayores. Algunos de esos seguros también son extensivos para la mayoría de sus 15 mil 800 empleados.

En el presupuesto del INE aprobado por la Cámara de Diputados para 2026, se establece una partida por 347 millones 773 mil 545 pesos para el seguro de separación individualizado, así como 2 millones de pesos más para el seguro colectivo para el retiro.

Para este año se pidió una bolsa de 109 millones 264 mil pesos para el seguro de vida de miles de trabajadores, y 161 millones 565 mil 246 pesos para el seguro de gastos médicos mayores.

Los premios

Sin embargo, entre los 8 mil 978 millones de pesos que tiene asignados la Dirección de Administración, existen otras partidas que el INE deberá analizar si están dentro de la prohibición de “u otras prestaciones no previstas por la ley, decreto, disposición general”.

Por ejemplo, el Instituto destinaría mil 122 millones de pesos en “estímulos” a servidores públicos; de ellos, mil 99 millones a personal operativo y el resto por “productividad y eficiencia”.

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Obligan ajuste en TEPJF

En la lista de autoridades electorales que deberán ganar menos que la presidenta y renunciar a seguros no están los magistrados del Tribunal Electoral federal. Esto se debe a que, con la renovación del Poder Judicial de la Federación, tuvieron que ajustar sus sueldos.

Así, los cuatro magistrados de la Sala Superior que se mantuvieron en sus cargos se redujeron el salario hasta en 133 mil 310 pesos netos, y los dos nuevos entraron con ese monto. En 2025, ganaban 244 mil 95 pesos brutos, alrededor de 160 mil pesos netos.

De acuerdo con funcionarios del Tribunal, también les quitaron diversos seguros y prestaciones.

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