Cae presunto implicado en asesinato de delegado de la FGR en Tamaulipas; lo vinculan con el Cártel del Golfo

La Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención de Jaret Roberto “H”, identificado como uno de los presuntos responsables del homicidio de Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, fiscal federal en Tamaulipas, ocurrido recientemente en la entidad. La aprehensión se realizó mediante un operativo conjunto entre la Fiscalía Especializada de Control Regional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal y las Fuerzas Armadas nacionales. TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién fue Ernesto Vázquez Reyna?... delegado de la FGR que fue asesinado en Tamaulipas

Ernesto Vazquez Reyna delegado de la FGR en Reynosa falleció al sufrir un atentado al más puro estilo terrorista su auto exploto y se incendio así las casas en Tamaulipas. pic.twitter.com/q2fzH8PXED — Angel Hernandez (@patrakin) August 5, 2025

DETIENEN A PRESUNTO IMPLICADO EN LA MUERTE DE ERNESTO VÁSQUEZ; ASEGURAN ARMAS Y DROGAS De acuerdo con la dependencia, la captura fue posible gracias a información que permitió identificar un vehículo presuntamente utilizado por los agresores el día del crimen. Durante la operación, las autoridades aseguraron dos armas largas, cargadores, cartuchos útiles y droga. Además, en el teléfono celular del detenido se localizaron elementos que, según la FGR, lo vinculan directamente con el asesinato del fiscal.

TE PUEDE INTERESAR: Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, condena asesinato del delegado de FGR en Reynosa HOMBRE IMPLICADO EN EL ASESINATO DEL DELEGADO DE LA FGR DE TAMAULIPAS ES LIGADO AL CÁRTEL ‘LOS METROS’ También se confirmó su presunta pertenencia a la facción criminal “Los Metros”, brazo operativo del Cártel del Golfo. La FGR señaló que este grupo delictivo es considerado uno de los principales responsables del robo de hidrocarburos en la región, actividad ilícita que ha provocado pérdidas económicas y ha intensificado la violencia en la zona fronteriza de Tamaulipas. Las autoridades indicaron que el detenido será presentado ante un juez este mismo día, con el objetivo de judicializar el caso. Las investigaciones continúan para ubicar y detener a los demás implicados en el ataque contra el fiscal Vásquez Reyna. Con información de INFOBAE