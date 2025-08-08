Cae presunto implicado en asesinato de delegado de la FGR en Tamaulipas; lo vinculan con el Cártel del Golfo

México
/ 8 agosto 2025
    Cae presunto implicado en asesinato de delegado de la FGR en Tamaulipas; lo vinculan con el Cártel del Golfo
    La FGR aseguró armas, droga y un vehículo durante la detención de Jaret Roberto Hernández Rojas, presunto responsable del asesinato de un fiscal y miembro del Cártel del Golfo FOTO: VANGUARDIA

Cae presunto integrante de “Los Metros”, brazo del CDG, ligado al homicidio del fiscal federal Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna en Tamaulipas

La Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención de Jaret Roberto “H”, identificado como uno de los presuntos responsables del homicidio de Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, fiscal federal en Tamaulipas, ocurrido recientemente en la entidad.

La aprehensión se realizó mediante un operativo conjunto entre la Fiscalía Especializada de Control Regional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal y las Fuerzas Armadas nacionales.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién fue Ernesto Vázquez Reyna?... delegado de la FGR que fue asesinado en Tamaulipas

DETIENEN A PRESUNTO IMPLICADO EN LA MUERTE DE ERNESTO VÁSQUEZ; ASEGURAN ARMAS Y DROGAS

De acuerdo con la dependencia, la captura fue posible gracias a información que permitió identificar un vehículo presuntamente utilizado por los agresores el día del crimen.

Durante la operación, las autoridades aseguraron dos armas largas, cargadores, cartuchos útiles y droga. Además, en el teléfono celular del detenido se localizaron elementos que, según la FGR, lo vinculan directamente con el asesinato del fiscal.

$!REYNOSA, TAMAULIPAS, 04 AGOSTO 2025.- Ernesto Vázquez Reyna, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, murió la tarde del 4 de agosto en un ataque directo perpetrado sobre la avenida Hidalgo, frente al hotel Engrei, alrededor de las 18:00 horas
REYNOSA, TAMAULIPAS, 04 AGOSTO 2025.- Ernesto Vázquez Reyna, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, murió la tarde del 4 de agosto en un ataque directo perpetrado sobre la avenida Hidalgo, frente al hotel Engrei, alrededor de las 18:00 horas Fotografía Cortesía

TE PUEDE INTERESAR: Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, condena asesinato del delegado de FGR en Reynosa

HOMBRE IMPLICADO EN EL ASESINATO DEL DELEGADO DE LA FGR DE TAMAULIPAS ES LIGADO AL CÁRTEL ‘LOS METROS’

También se confirmó su presunta pertenencia a la facción criminal “Los Metros”, brazo operativo del Cártel del Golfo.

La FGR señaló que este grupo delictivo es considerado uno de los principales responsables del robo de hidrocarburos en la región, actividad ilícita que ha provocado pérdidas económicas y ha intensificado la violencia en la zona fronteriza de Tamaulipas.

Las autoridades indicaron que el detenido será presentado ante un juez este mismo día, con el objetivo de judicializar el caso. Las investigaciones continúan para ubicar y detener a los demás implicados en el ataque contra el fiscal Vásquez Reyna.

Con información de INFOBAE

Temas


Detencion
FGR

Localizaciones


Tamaulipas

COMENTARIOS

Selección de los editores
La FGR aseguró armas, droga y un vehículo durante la detención de Jaret Roberto Hernández Rojas, presunto responsable del asesinato de un fiscal y miembro del Cártel del Golfo

Cae presunto implicado en asesinato de delegado de la FGR en Tamaulipas; lo vinculan con el Cártel del Golfo
Claudia Sheinbaum negó que el gobierno mexicano tenga pruebas que vinculen a Nicolás Maduro con cárteles como el de Sinaloa, en respuesta a las acusaciones del gobierno estadounidense.

¿Nicolás Maduro tiene nexos con cárteles mexicanos?... esto dijo Sheinbaum en La Mañanera
De acuerdo a The New York Times, Donald Trump, habría firmado una orden secreta en la que instruye al Pentágono a que utilice la fuerza militar contra los cárteles del narcotráfico en América Latina.

Revela The New York Times que Trump ordena al Pentágono atacar a los cárteles de la droga
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que mantendrán colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad | Foto: Cuartoscuro

Descarta Sheinbaum incursión de militares de EU para combatir a cárteles

Desmantelan en Guadalupe, Nuevo León, sistema clandestino de videovigilancia presuntamente usado por el crimen organizado para monitorear a la policía.

Desmantelan en NL sistema de videovigilancia del crimen organizado; era utilizado para espiar a policías
Soriana y Del Sol ofrecen descuentos especiales en artículos escolares como cuadernos, mochilas y colores, ideales para aprovechar antes del inicio del ciclo escolar

Regreso a Clases: Soriana y Del Sol ponen en oferta los útiles escolares hasta con 40% de descuento
Como es usual de BBVA México, se espera que para este mes de agosto se lleve a cabo una nueva ola de cancelación masiva de cuentas bancarias a nivel nacional, una medida que ha pasado desapercibida para muchos clientes y cuentahabientes.

¡Alerta! Este día de agosto 2025 se eliminarán miles de cuentas BBVA... checa si estás en la lista
El Estadio BBVA, sede de Rayados, recibirá uno de los partidos de repechaje rumbo al Mundial 2026, consolidando a Monterrey como ciudad clave en la justa internacional.

Monterrey será sede del repechaje rumbo al Mundial 2026: así se prepara el Estadio BBVA