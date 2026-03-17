$!Caen 2 presuntos miembros de ‘Comandante R24’, célula criminal ligada al Cártel de Sinaloa

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, dio a conocer la detención de Rigoberto “N”, de 21 años de edad, y Gustavo “N”, de 19, quienes serían presuntos miembros de una célula delictiva vinculada al “Comandante R24” del Cártel de Sinaloa. De acuerdo con el informe oficial, en las respectivas operaciones participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la SSPC, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN). TE PUEDE INTERESAR: Sedena confirma captura de ‘Pepe’, principal operador logístico del CJNG, en Jalisco

LOS DETENIDOS FUERON LOCALIZADOS DURANTE PATRULLAJES Hasta donde se ha informado, las instituciones de seguridad se encontraban realizando recorridos de vigilancia terrestre en la zona de El Canario, cuando detectaron una camioneta blanca con placas de California. Uniformados procedieron a marcar el alto para realizar una revisión de seguridad. Sin embargo, las personas a bordo aceleraron la marcha para intentar huir. Esta situación derivó en una persecución que culminó en la carretera Mazatlán-Culiacán, donde la unidad se impactó contra la maleza.

AUTORIDADES PROCEDIERON A LA DETENCIÓN DE PRESUNTOS MIEMBROS DEL CÁRTEL DE SINALOA Una vez que las autoridades federales lograron acercarse al vehículo siniestrado, se procedió a la detención de los jóvenes de 19 y 21 años de edad. En la revisión de seguridad se les aseguraron dosis de cristal, un arma larga, un arma corta, dos cargadores y 45 cartuchos útiles. TE PUEDE INTERESAR: FGR admite que cabaña de ‘El Mencho’ no fue resguardada; apunta posible contaminación

La SSPC detalló que “a las personas detenidas se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal”. Con esto, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para desarticular redes delictivas y proteger a la población en Sinaloa.

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