Caen 2 presuntos miembros de ‘Comandante R24’, célula criminal ligada al Cártel de Sinaloa

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México
/ 17 marzo 2026
    Caen 2 presuntos miembros de ‘Comandante R24’, célula criminal ligada al Cártel de Sinaloa
    Rigoberto “N”, de 21 años de edad, y Gustavo “N”, de 19, serían presuntos miembros de una célula delictiva vinculada al “Comandante R24” del Cártel de Sinaloa. ESPECIAL

Elementos de seguridad federal realizaban recorridos de vigilancia terrestre en la zona de El Canario, cuando interceptaron a una camioneta blanca con placas de California

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, dio a conocer la detención de Rigoberto “N”, de 21 años de edad, y Gustavo “N”, de 19, quienes serían presuntos miembros de una célula delictiva vinculada al “Comandante R24” del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el informe oficial, en las respectivas operaciones participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la SSPC, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN).

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LOS DETENIDOS FUERON LOCALIZADOS DURANTE PATRULLAJES

Hasta donde se ha informado, las instituciones de seguridad se encontraban realizando recorridos de vigilancia terrestre en la zona de El Canario, cuando detectaron una camioneta blanca con placas de California.

Uniformados procedieron a marcar el alto para realizar una revisión de seguridad. Sin embargo, las personas a bordo aceleraron la marcha para intentar huir.

Esta situación derivó en una persecución que culminó en la carretera Mazatlán-Culiacán, donde la unidad se impactó contra la maleza.

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AUTORIDADES PROCEDIERON A LA DETENCIÓN DE PRESUNTOS MIEMBROS DEL CÁRTEL DE SINALOA

Una vez que las autoridades federales lograron acercarse al vehículo siniestrado, se procedió a la detención de los jóvenes de 19 y 21 años de edad.

En la revisión de seguridad se les aseguraron dosis de cristal, un arma larga, un arma corta, dos cargadores y 45 cartuchos útiles.

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La SSPC detalló que “a las personas detenidas se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal”.

Con esto, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para desarticular redes delictivas y proteger a la población en Sinaloa.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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