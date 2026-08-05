Sheinbaum cuestiona presupuesto del INE para elecciones de 2027; ‘es exagerado’

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que la propuesta representa alrededor de 15 mil millones de pesos más que lo que costó la elección federal de 2024. Por ello, hizo un llamado a los consejeros electorales para revisar el cálculo y ajustar el monto.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó el presupuesto que el Instituto Nacional Electoral (INE) prevé solicitar para organizar las elecciones de 2027 y consideró que la cifra planteada resulta excesiva frente al costo del proceso electoral de 2024.

La postura de Sheinbaum coloca nuevamente sobre la mesa la discusión acerca del costo de los procesos electorales en México y el presupuesto que requieren las instituciones encargadas de organizarlos.

“Haría un llamado a los consejeros para que reduzcan esta cifra, pues están presentando una cifra 15 mil millones más arriba de lo que costó la elección del 2024, entonces nos parece que es exagerado”, afirmó.

SHEINBAUM COMPARA EL PROCESO DE 2027 CON EL DE 2024

Uno de los argumentos centrales de la presidenta es que las elecciones de 2024 representaron un proceso de gran magnitud, pues además de la Presidencia de la República se renovaron el Congreso de la Unión y otros cargos de elección popular.

Desde su perspectiva, esa comparación hace difícil justificar que los comicios de 2027 puedan requerir una cantidad considerablemente mayor. La mandataria recordó que en 2024 incluso fue necesario producir las boletas correspondientes a la elección presidencial y al Senado.

“La elección del 2024 es similar a esta, pero además hubo impresión de boletas para senadores, impresión de boletas para Presidenta de la República”, señaló durante la conferencia.

Con este argumento, Sheinbaum sostuvo que el próximo proceso electoral debería mantenerse en un rango de gasto semejante al de 2024, aunque reconoció que existen factores económicos que deben tomarse en cuenta al actualizar cualquier presupuesto.

INFLACIÓN, EL FACTOR QUE SHEINBAUM SÍ CONSIDERA

La presidenta planteó que el presupuesto podría actualizarse tomando en consideración la inflación acumulada de 2025, 2026 y 2027. Sin embargo, estableció una diferencia entre una actualización por aumento de precios y un incremento de 15 mil millones de pesos.

La mandataria insistió en que, desde su perspectiva, el monto adicional solicitado por el INE no encuentra una justificación clara. Su argumento parte de que el proceso electoral de 2024 tuvo una dimensión incluso mayor en algunos aspectos.

“Consideramos que es lo que costó la del 24 con la inflación del 25, del 26 y del 27, pero pedir 15 mil millones de pesos más nos parece exagerado”, afirmó.

La discusión se centra así en cuánto dinero será necesario para que el INE organice los comicios de 2027 y qué elementos explican la diferencia respecto al proceso electoral anterior. La postura de Sheinbaum plantea que el presupuesto debería guardar una mayor proporción con el gasto registrado en 2024.

¿QUÉ DIJO SHEINBAUM SOBRE EL GASTO ELECTORAL?

Más allá de la cifra, el señalamiento de la presidenta abre una discusión sobre la planeación financiera de las elecciones y la necesidad de transparentar los conceptos que integran el presupuesto electoral.

Sheinbaum consideró que el costo de 2027 debería ser comparable con el de 2024 una vez aplicada la actualización correspondiente por inflación. Su cuestionamiento, sin embargo, no implica que el próximo proceso pueda realizarse exactamente con las mismas condiciones financieras, pues cada elección tiene características administrativas particulares.

La presidenta cerró su planteamiento insistiendo en que no encuentra una razón suficiente para que el presupuesto sea significativamente mayor al de los comicios anteriores.

“La verdad debería costar lo mismo que la del 24; no entendemos por qué debe costar más”, concluyó.

La discusión sobre el presupuesto electoral continuará conforme avance la definición de las necesidades financieras del proceso de 2027. Por ahora, el mensaje de Sheinbaum es claro: el Gobierno federal considera excesivo el incremento de 15 mil millones de pesos y espera que los consejeros electorales revisen la propuesta.