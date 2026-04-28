Caen 78% anuncios de inversión por nearshoring en México

En el primer trimestre de este año, los anuncios de inversión en México reportaron una caída anual del 78 por ciento, de acuerdo con estimaciones de la consultora Integralia.

En un reporte sobre las inversiones derivadas del nearshoring publicado ayer, se informó que México registró 22 anuncios de inversión por un monto de 2 mil 630 millones de dólares (mdd).

“El nearshoring en México muestra señales mixtas: en el primer trimestre de 2026 se registraron 22 anuncios de inversión por 2 mil 630 mdd, una caída anual del 78 por ciento. Sin embargo, las inauguraciones alcanzaron los 4 mil 951 mdd, casi 2.5 veces más que en 2025”, acotó la consultora.