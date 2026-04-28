Caen 78% anuncios de inversión por nearshoring en México
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El nearshoring en México cae un 78% en los anuncios de inversión en el primer trimestre de 2026; en contraste, se triplican las inauguraciones de proyectos
En el primer trimestre de este año, los anuncios de inversión en México reportaron una caída anual del 78 por ciento, de acuerdo con estimaciones de la consultora Integralia.
En un reporte sobre las inversiones derivadas del nearshoring publicado ayer, se informó que México registró 22 anuncios de inversión por un monto de 2 mil 630 millones de dólares (mdd).
“El nearshoring en México muestra señales mixtas: en el primer trimestre de 2026 se registraron 22 anuncios de inversión por 2 mil 630 mdd, una caída anual del 78 por ciento. Sin embargo, las inauguraciones alcanzaron los 4 mil 951 mdd, casi 2.5 veces más que en 2025”, acotó la consultora.
Como contexto, entre enero y abril de 2025, México registró anuncios por 14 mil 645 mdd, derivados de 402 proyectos. Al momento, Nuevo León, Veracruz y el Estado de México se mantienen como las entidades con mayores perspectivas de inversión.
En cuanto a las inauguraciones, en el primer trimestre del año se registraron 22 aperturas, correspondientes a proyectos por 4 mil 951 mdd. “Esto es casi 2.5 veces lo observado durante el mismo periodo de 2025”, puntualizó Integralia. En los planes de inversión, el sector automotriz concentró el 60 por ciento del monto, mientras que los planes inmobiliarios y portuarios abarcaron el 30 por ciento.
En el acumulado desde 2023, cuando inició el proceso de relocalización de empresas, se han registrado en México un total de 488 anuncios de inversión por 117 mil 381 mdd, con una perspectiva de generar hasta 252 mil 884 empleos, según el análisis realizado por Integralia.