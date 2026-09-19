Caen 9 del Cártel de Sinaloa tras enfrentamiento con la Marina en la sierra límites con Durango

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    Caen 9 del Cártel de Sinaloa tras enfrentamiento con la Marina en la sierra límites con Durango
    Caen 9 del Cártel de Sinaloa en la sierra límites con Durango. MARINA
    Caen 9 del Cártel de Sinaloa tras enfrentamiento con la Marina en la sierra límites con Durango

Operativo de la SEMAR y SSPC en la zona serrana asegura 17 armas largas, explosivos y equipo táctico tras repeler balacera.

Elementos de las fuerzas federales detuvieron a nueve personas tras ser atacados a balazos durante un patrullaje de vigilancia en la zona serrana de Sinaloa. Las autoridades confirmaron que los sospechosos pertenecen a una fracción del Cártel de Sinaloa que opera en la franja fronteriza con el estado de Durango.

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El enfrentamiento inició cuando civiles armados emboscaron a los uniformados en los límites entre ambos estados. Personal de la Secretaría de Marina (SEMAR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) respondieron la agresión de inmediato. Gracias al rápido despliegue de seguridad, los agentes lograron controlar la situación sin registrar bajas en sus filas.

Un arsenal de alto poder quedó asegurado en el sitio tras la captura de los agresores. Los agentes incautaron 17 armas largas de fuego, 127 cargadores abastecidos y una cantidad significativa de cartuchos. Entre el material bélico decomisado destaca también una ametralladora pesada de uso exclusivo del Ejército.

Los artefactos explosivos hallados en el lugar encendieron las alarmas de los cuerpos de seguridad. El personal federal decomisó 40 bombas caseras e improvisadas, además de chalecos antibalas y diverso equipo táctico. Este hallazgo confirma el uso constante de explosivos por parte de los grupos criminales para sostener sus disputas en la sierra.

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El operativo responde al plan de reforzamiento de seguridad que las autoridades mantienen en los municipios de la región. El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, ha señalado que estas acciones buscan pacificar los límites territoriales de Sinaloa y frenar el avance de las bandas armadas.

Todos los detenidos y el armamento asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal. Las autoridades continuarán con las investigaciones correspondientes para definir la situación jurídica de los arrestados y determinar su participación en otros delitos en la zona.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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