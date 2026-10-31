Caen dos por cobro de piso en Tijuana: exigían 30 mil pesos y amenazaban de muerte a su víctima

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    Caen dos por cobro de piso en Tijuana: exigían 30 mil pesos y amenazaban de muerte a su víctima
    Captura de cobradores de piso en Tijuana, Baja California. X

La Fiscalía de Baja California detuvo a Carlos “N” y Anthony “N” tras una denuncia anónima por extorsión agravada en la ciudad.

Dos hombres acusados de exigir dinero a comerciantes a cambio de no hacerles daño fueron detenidos en Tijuana por la Fiscalía General del Estado (FGE). Los implicados operaban mediante cobro de piso y amenazaban de muerte a sus víctimas si no entregaban las sumas exigidas.

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La captura de los sospechosos, identificados como Carlos Alberto “N” y Anthony de Jesús “N”, se logró gracias a la denuncia anónima de un comerciante afectado. Ambos enfrentan cargos por el delito de extorsión agravada y quedaron a disposición de un Juez de Control.

EXIGÍAN 30 MIL PESOS BAJO AMENAZAS DE MUERTE

El caso comenzó a investigarse a principios de octubre, cuando el dueño de un comercio local acudió a las autoridades. La víctima reportó haber recibido mensajes de texto donde le exigían 30 mil pesos como cuota para dejarlo trabajar.

En los mensajes, los extorsionadores aseguraban pertenecer a un grupo criminal para infundir temor. Tras recopilar las pruebas y analizar el origen de las amenazas, los agentes de investigación identificaron a los presuntos responsables.

OPERATIVOS SIMULTÁNEOS PARA SU CAPTURA

La detención de los sospechosos se realizó el 29 de octubre mediante dos intervenciones estratégicas en distintas partes de la ciudad. Agentes de la Fiscalía interceptaron al primer sospechoso, Carlos Alberto “N”, en el fraccionamiento Las Américas.

Poco después, los elementos de seguridad localizaron a Anthony de Jesús “N” en la colonia Río Tijuana Tercera Etapa. En ambos casos, las órdenes de aprehensión se ejecutaron sin que se registraran actos de violencia.

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AUTORIDADES PIDEN DENUNCIAR COBRO DE PISO

La Fiscalía de Baja California reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier intento de extorsión a las líneas de emergencia. La institución destacó que la denuncia oportuna es fundamental para frenar estos delitos y llevar a los responsables ante la justicia.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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