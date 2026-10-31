Caen dos por cobro de piso en Tijuana: exigían 30 mil pesos y amenazaban de muerte a su víctima

Dos hombres acusados de exigir dinero a comerciantes a cambio de no hacerles daño fueron detenidos en Tijuana por la Fiscalía General del Estado (FGE). Los implicados operaban mediante cobro de piso y amenazaban de muerte a sus víctimas si no entregaban las sumas exigidas.

La captura de los sospechosos, identificados como Carlos Alberto “N” y Anthony de Jesús “N”, se logró gracias a la denuncia anónima de un comerciante afectado. Ambos enfrentan cargos por el delito de extorsión agravada y quedaron a disposición de un Juez de Control.

EXIGÍAN 30 MIL PESOS BAJO AMENAZAS DE MUERTE

El caso comenzó a investigarse a principios de octubre, cuando el dueño de un comercio local acudió a las autoridades. La víctima reportó haber recibido mensajes de texto donde le exigían 30 mil pesos como cuota para dejarlo trabajar.

En los mensajes, los extorsionadores aseguraban pertenecer a un grupo criminal para infundir temor. Tras recopilar las pruebas y analizar el origen de las amenazas, los agentes de investigación identificaron a los presuntos responsables.

OPERATIVOS SIMULTÁNEOS PARA SU CAPTURA

La detención de los sospechosos se realizó el 29 de octubre mediante dos intervenciones estratégicas en distintas partes de la ciudad. Agentes de la Fiscalía interceptaron al primer sospechoso, Carlos Alberto “N”, en el fraccionamiento Las Américas.

Poco después, los elementos de seguridad localizaron a Anthony de Jesús “N” en la colonia Río Tijuana Tercera Etapa. En ambos casos, las órdenes de aprehensión se ejecutaron sin que se registraran actos de violencia.