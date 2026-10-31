Recuperan camión robado con 8 mil litros de huachicol en Villagrán, Guanajuato

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    Recuperan camión robado con 8 mil litros de huachicol en Villagrán, Guanajuato
    Guardia Nacional recuperan un cambión robado con 8 mil litros de huachicol. X
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    Guardia Nacional recuperan un cambión robado con 8 mil litros de huachicol. X

Elementos de la Policía Rural y la Guardia Nacional aseguraron la unidad y el combustible, los cuales quedaron a disposición de la FGR

Un camión con reporte de robo que transportaba 8 mil litros de combustible presuntamente ilícito fue localizado y asegurado en el municipio de Villagrán, Guanajuato. El hallazgo ocurrió durante un patrullaje de vigilancia realizado por agentes de la Policía Rural Estatal y la Guardia Nacional.

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El vehículo fue interceptado en un camino de terracería que conecta a las comunidades de Mexicanos y San Isidro. Durante la revisión del área, las fuerzas de seguridad detectaron la unidad abandonada sobre el camino rural.

OCHO CONTENEDORES DE PRESUNTO HUACHICOL

Ocho contenedores de mil litros cada uno se encontraban en la caja del vehículo. Cada recipiente estaba lleno a su máxima capacidad con hidrocarburo de dudosa procedencia.

El estatus legal del camión fue verificado en el sistema de datos oficial. Las autoridades confirmaron que la unidad contaba con un reporte de robo vigente al momento de su localización.

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El hidrocarburo y el vehículo quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR). La dependencia federal integrará la carpeta de investigación correspondiente para rastrear el origen del combustible y dar con los responsables.

Autoridades de seguridad informaron que estos operativos buscan frenar la logística de los grupos dedicados al robo de combustible en la región del Bajío.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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