Recuperan camión robado con 8 mil litros de huachicol en Villagrán, Guanajuato

Un camión con reporte de robo que transportaba 8 mil litros de combustible presuntamente ilícito fue localizado y asegurado en el municipio de Villagrán, Guanajuato . El hallazgo ocurrió durante un patrullaje de vigilancia realizado por agentes de la Policía Rural Estatal y la Guardia Nacional.

El vehículo fue interceptado en un camino de terracería que conecta a las comunidades de Mexicanos y San Isidro. Durante la revisión del área, las fuerzas de seguridad detectaron la unidad abandonada sobre el camino rural.

OCHO CONTENEDORES DE PRESUNTO HUACHICOL

Ocho contenedores de mil litros cada uno se encontraban en la caja del vehículo. Cada recipiente estaba lleno a su máxima capacidad con hidrocarburo de dudosa procedencia.

El estatus legal del camión fue verificado en el sistema de datos oficial. Las autoridades confirmaron que la unidad contaba con un reporte de robo vigente al momento de su localización.