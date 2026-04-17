Caen en Nuevo León dos por muerte y agresión de policías en SLP

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México
/ 17 abril 2026
    Caen en Nuevo León dos por muerte y agresión de policías en SLP
    Omar “N” y Sandra “N” fueron detenidos en Monterrey por homicidio de un policía en San Luis Potosí; enfrentan cargos por asesinato y tentativa. Cortesía

Los ahora detenidos habrían ocasionado la muerte de un policía y lesiones a su compañera en hechos ocurridos en el municipio Soledad de Graciano

Monterrey, Nuevo León.- Una pareja que era buscada por la muerte y agresión a dos policías activos en San Luis Potosí fue detenida en Nuevo León por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y Fuerza Civil en esta entidad.

En colaboración con la Fiscalía General de Justicia del estado de San Luis Potosí, efectivos estatales lograron detener y ejercer orden de aprehensión contra Omar “N”, de 34 años, y Sandra “N”, de 31 años.

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Los delitos de los cuales se les acusan son: homicidio equiparado calificado, homicidio equiparado calificado en grado de tentativa y robo calificado.

Ellos fueron capturados en calles del sector La Alianza en Monterrey y entregados a elementos de la Fiscalía de San Luis Potosí para su internamiento en un Centro de Reinserción Social de ese estado.

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https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/alarman-ondas-radiactivas-en-el-centro-de-monterrey-nuevo-leon-IE20067528

Los hechos por los que son señalados habrían ocurrido el 15 de febrero del año en curso en camino a la comunidad Cerro de San Pedro en el municipio de Soledad de Graciano, cuando Omar “N” le arrebató su arma de cargo a un policía y le disparó, causando lesiones mortales al agente.

Además, de igual forma hirió a su compañera, que sufrió de lesiones graves.

En los sucesos también participó Sandra “N”, por lo que ambos fueron detenidos y están acusados de los referidos delitos.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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