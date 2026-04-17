$!Niño desaparece tras robo de tractocamión en el que iba con sus abuelos, en NL

Monterrey, Nuevo León.- Un menor de edad, de ocho años, y sus abuelos se encuentran desaparecidos tras haber sufrido el robo del tractocamión en el que viajaban en Galeana, Nuevo León. Ante los hechos, la Fiscalía General de Justicia del estado emitió una Alerta Amber por el niño que presuntamente fue privado de la libertad junto a sus abuelos maternos identificados como María del Carmen Zamudio Aguilar y Ladislado Ávila Hernández.

Los tres fueron vistos por última ocasión, el pasado 14 de abril, en el ayuntamiento de Galeana, Nuevo León. De acuerdo con la Alerta emitida por el menor, este tiene el cabello castaño oscuro. Ojos café oscuro, nariz mediana y ancha; boca grande y de labios gruesos; mide 1.20 metros de estatura, es de complexión robusta y, como señas particulares, tiene un lunar pequeño abultado en la nuca.

Al momento de su desaparición vestía una camiseta blanca con rayas azules con la leyenda Ecko UNLTD, una bermuda azul y tenis rojo con negro. La Alerta Amber estableció que estaba en compañía de sus abuelos y fueron privados de su libertad después de ser víctimas del robo del tractocamión que tripulaban, sin que hasta el momento se tengan datos de su paradero. Los teléfonos disponibles para brindar cualquier información del caso son: (81) 2020 4439 y (81) 2020 4460.

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