Niño desaparece tras robo de tractocamión en el que iba con sus abuelos, en NL

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México
/ 17 abril 2026
    Niño desaparece tras robo de tractocamión en el que iba con sus abuelos, en NL
    El menor de ocho años está desaparecido tras presuntamente haber sufrido junto a sus abuelos el robo del tractocamión en el que viajaban Éspecial

Los hechos se registraron en el municipio de Galeana cuando fueron privados de la libertad tas sufrir el robo del tractocamión en el que viajaban

Monterrey, Nuevo León.- Un menor de edad, de ocho años, y sus abuelos se encuentran desaparecidos tras haber sufrido el robo del tractocamión en el que viajaban en Galeana, Nuevo León.

Ante los hechos, la Fiscalía General de Justicia del estado emitió una Alerta Amber por el niño que presuntamente fue privado de la libertad junto a sus abuelos maternos identificados como María del Carmen Zamudio Aguilar y Ladislado Ávila Hernández.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/alarman-ondas-radiactivas-en-el-centro-de-monterrey-nuevo-leon-IE20067528

Los tres fueron vistos por última ocasión, el pasado 14 de abril, en el ayuntamiento de Galeana, Nuevo León.

De acuerdo con la Alerta emitida por el menor, este tiene el cabello castaño oscuro. Ojos café oscuro, nariz mediana y ancha; boca grande y de labios gruesos; mide 1.20 metros de estatura, es de complexión robusta y, como señas particulares, tiene un lunar pequeño abultado en la nuca.

$!Niño desaparece tras robo de tractocamión en el que iba con sus abuelos, en NL
https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/nuevo-leon-buscaban-a-menor-desaparecida-y-estaba-secuestrada-por-un-hombre-de-la-tercera-edad-HD19926616

Al momento de su desaparición vestía una camiseta blanca con rayas azules con la leyenda Ecko UNLTD, una bermuda azul y tenis rojo con negro.

La Alerta Amber estableció que estaba en compañía de sus abuelos y fueron privados de su libertad después de ser víctimas del robo del tractocamión que tripulaban, sin que hasta el momento se tengan datos de su paradero.

Los teléfonos disponibles para brindar cualquier información del caso son: (81) 2020 4439 y (81) 2020 4460.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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