Caen por drogas hermano de delegada de Bienestar y exesposo de morenista en Veracruz

En un inmueble ubicado en la colonia Magisterial, agentes estatales y fuerzas federales aseguraron dosis de mariguana, cristal y cocaína, en una intervención derivada de investigaciones ministeriales y un reporte ciudadano.

Un cateo ejecutado por la Fiscalía de Veracruz en Tihuatlán por narcomenudeo escaló a un caso político ya que entre los ocho detenidos figuran Heriberto “N”, señalado como hermano de Estefani Galassi Gómez, delegada regional del Bienestar, y otro hombre identificado como ex esposo de Mirta García García, ex candidata de Morena a Alcaldesa.

La Fiscalía General del Estado informó que en la vivienda presuntamente se realizaban actividades de venta y distribución de narcóticos para el norte de Veracruz y que existían datos que vinculaban a los detenidos con un grupo generador de violencia en la región.

Durante la diligencia fueron capturados Raúl Birzabith “N”, Ana Karen “N”, Bernny Arain “N”, Denilsson José “N”, Heriberto “N”, Atanacia “N”, Salustio “N” y Gloria “N”, a quienes se les atribuyen delitos contra la salud, cohecho y conductas de resistencia a la autoridad.

La estructura regional de Bienestar ubica a Estefani Galassi Gómez como delegada regional en Poza Rica, y reportes locales la identifican como responsable de la atención en ese municipio, en Coatzintla y en Tihuatlán.

Uno de los detenidos es señalado como ex esposo de Mirta García García, quien compitió como candidata de Morena a la Alcaldía de Tihuatlán en el proceso electoral de 2025.

La ex candidata difundió un mensaje para deslindarse de los hechos atribuidos a su ex pareja.

“Me dirijo a ustedes para aclarar y desmentir de manera categórica las falsas informaciones que han sido publicadas en varios medios de comunicación respecto a mi persona, en relación a la detención del padre de mis hijos, ahora ex esposo y de mi actual esposo”, anotó García en un comunicado.

“Quiero dejar en claro que toda la información que se está difundiendo en algunos medios es completamente falsa y carece de fundamentos. Lamentablemente, algunos intentan involucrarme en situaciones absurdas con el único fin de desprestigiar mi imagen y mi integridad”.

La Fiscalía sostuvo que los detenidos serán presentados ante la autoridad judicial, la cual resolverá su situación jurídica en audiencia inicial.

Hasta ahora, la dependencia no ha precisado cantidades exactas de las drogas aseguradas ni ha informado sobre armas, vehículos o dinero decomisado en el operativo.