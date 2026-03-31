Buque ligado al derrame del Golfo es operado por una de las empresas ‘favoritas’ de Pemex

El buque Árbol Grande, relacionado con el derrame, es operado por una empresa señalada de ser una de las favoritas de Pemex.

El buque, propiedad de la naviera DeepOcean, es operado por Constructora Subacuática Diavaz, una empresa que nació en 1973 brindando servicios de inspección, mantenimiento y reparación de instalaciones petroleras.