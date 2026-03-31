Buque ligado al derrame del Golfo es operado por una de las empresas ‘favoritas’ de Pemex

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 31 marzo 2026
    Buque ligado al derrame del Golfo es operado por una de las empresas ‘favoritas’ de Pemex
    El buque Árbol Grande, pieza clave en la investigación del derrame en el Golfo, es operado por la Constructora Diavaz, una de las contratistas más beneficiadas por Pemex. ESPECIAL

La Constructora Diavaz, que opera el buque Árbol Grande, arrastra irregularidades desde 2013 por pagos no justificados de 673 md e incumplimiento de producción

El buque Árbol Grande, relacionado con el derrame, es operado por una empresa señalada de ser una de las favoritas de Pemex.

El buque, propiedad de la naviera DeepOcean, es operado por Constructora Subacuática Diavaz, una empresa que nació en 1973 brindando servicios de inspección, mantenimiento y reparación de instalaciones petroleras.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/niega-claudia-sheinbaum-fuga-en-ductos-de-pemex-indagan-si-chapopoteras-causaron-derrame-FL19745734

En la cuenta pública de 2013, Diavaz fue señalada por no aclarar un pago por 673 mil dólares e incumplir metas de pozos y producción, así como por realizar pagos sin justificación.

Según la empresa, cuenta con 3 mil 700 colaboradores y ofrece trabajos en plataformas y reparación de fugas e interconexiones submarinas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Medio Ambiente
hidrocarburos

Localizaciones


Golfo De México

Organizaciones


PEMEX

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Malas noticias

Malas noticias
NosotrAs: El costo de banalizar la violencia política de género

NosotrAs: El costo de banalizar la violencia política de género
La polémica por la mujer captada tomando el sol en Palacio Nacional suma un nuevo capítulo tras la difusión en redes de su presunta identidad y salario, sin confirmación oficial.

Revelan en redes identidad y sueldo de la mujer que tomó el sol en la ventana de Palacio Nacional
La cantante fue baleada apenas dos semanas antes de cumplir 24 años, en un hecho que conmocionó a Estados Unidos y a la comunidad latina.

¿Dónde está Yolanda Saldívar, la asesina de Selena?... a 31 años del asesinato de la cantante
La declaración anual 2026 ya está en marcha y miles de contribuyentes esperan la devolución del SAT. Aquí te explicamos tiempos, requisitos y el monto máximo que podrías recibir.

¿Cuándo depositan el saldo a favor SAT 2026?... conoce el monto máximo de devolución
Se trata de un periodo clave en la religión católica al recordar la vida, crucifixión y muerte de Jesucristo.

Semana Santa 2026: ¿Qué significado tiene el Lunes, Martes y Miércoles Santo?
La visita de Meryl Streep y Anne Hathaway a la Ciudad de México desató furor, especialmente tras un momento viral con una fan que recreó una escena de “El diablo viste a la moda”

Meryl Streep reacciona a fan que usó un suéter azul como Anne Hathaway en El diablo viste a la moda (video)
El Allegiant Stadium volverá a recibir el Super Bowl en 2029.

¡Oficial! NFL elige al Allegiant Stadium de Las Vegas para el Super Bowl LXIII