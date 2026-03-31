Buque ligado al derrame del Golfo es operado por una de las empresas ‘favoritas’ de Pemex
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/ 31 marzo 2026
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La Constructora Diavaz, que opera el buque Árbol Grande, arrastra irregularidades desde 2013 por pagos no justificados de 673 md e incumplimiento de producción
El buque Árbol Grande, relacionado con el derrame, es operado por una empresa señalada de ser una de las favoritas de Pemex.
El buque, propiedad de la naviera DeepOcean, es operado por Constructora Subacuática Diavaz, una empresa que nació en 1973 brindando servicios de inspección, mantenimiento y reparación de instalaciones petroleras.
https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/niega-claudia-sheinbaum-fuga-en-ductos-de-pemex-indagan-si-chapopoteras-causaron-derrame-FL19745734
En la cuenta pública de 2013, Diavaz fue señalada por no aclarar un pago por 673 mil dólares e incumplir metas de pozos y producción, así como por realizar pagos sin justificación.
Según la empresa, cuenta con 3 mil 700 colaboradores y ofrece trabajos en plataformas y reparación de fugas e interconexiones submarinas.