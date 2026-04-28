Caen registros patronales en el IMSS por mayor informalidad en empresas de México

La caída de los registros patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) indica que muchos empleadores están migrando a la informalidad, al verse incapaces de hacer frente a los costos laborales, advirtieron analistas.

Un documento de BBVA titulado “El cierre de las empresas frente al empleo formal”, publicado el 23 de abril, señaló que desde 2024 se ha registrado una tendencia negativa en los registros patronales. En 2025, la reducción fue del 2.5 por ciento y, según el análisis, en 2026 no hay señales de mejora. En contraste, los empleadores del sector informal han mostrado una dinámica positiva, creciendo un 7.6 por ciento en 2024 y un 2.1 por ciento en 2025, evidenciando una divergencia relevante frente al comportamiento del sector formal.