Caen registros patronales en el IMSS por mayor informalidad en empresas de México
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Caen registros patronales en el IMSS, ya que miles de microempresas cierran o se vuelven informales ante el alza de costos y salarios
La caída de los registros patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) indica que muchos empleadores están migrando a la informalidad, al verse incapaces de hacer frente a los costos laborales, advirtieron analistas.
Un documento de BBVA titulado “El cierre de las empresas frente al empleo formal”, publicado el 23 de abril, señaló que desde 2024 se ha registrado una tendencia negativa en los registros patronales. En 2025, la reducción fue del 2.5 por ciento y, según el análisis, en 2026 no hay señales de mejora. En contraste, los empleadores del sector informal han mostrado una dinámica positiva, creciendo un 7.6 por ciento en 2024 y un 2.1 por ciento en 2025, evidenciando una divergencia relevante frente al comportamiento del sector formal.
Por tamaño de empresa, señala BBVA, las más afectadas son las micro y pequeñas. Tomando como referencia diciembre de 2022, se contabiliza el cierre de 45 mil 279 microempresas (de uno a cinco asegurados) y de 3 mil 845 pequeñas empresas (de seis a 50 asegurados).
“Estos resultados sugieren que, lejos de consolidarse un entorno propicio para la apertura de nuevos negocios, persisten condiciones adversas que están limitando la actividad empresarial formal y favoreciendo el desplazamiento hacia la informalidad”, señaló el reporte.
El análisis consideró que la política de incrementos al salario mínimo, si bien ha contribuido a mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, podría estar incidiendo en esta dinámica de cierre de microempresas. Alberto Alesi, director general de Manpower, coincidió en que, ante el incremento del salario mínimo, las microempresas tienden a migrar a la informalidad o a realizar recortes de personal.