$!Caen seis ligados a Los Chapitos en Culiacán, entre ellos ‘Mono Canelo’ y ‘Chango’, liberados previamente por un juez

Omar García Harfuch informó sobre la detención de 6 hombres y un presunto delincuente muerto tras un enfrentamiento con autoridades

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de seis personas vinculadas con una célula criminal dedicada a homicidios, narcotráfico, privación ilegal de la libertad y agresiones armadas en el estado de Sinaloa.

Entre los detenidos se encuentran José Manuel “N”, alias “Mono Canelo”, y Juan Carlos “N”, alias “Chango”, quienes habían sido capturados en diciembre de 2024 y posteriormente liberados con la intervención de un juez.

En la misma operación, llevada a cabo en la ciudad de Culiacán, perdió la vida Luis Ezequiel “N”, conocido como “El Morral”, identificado como líder de la célula criminal, luego de que atacara a las fuerzas de seguridad durante el operativo.

OPERATIVO COORDINADO RESULTA EN LA DETENCIÓN DE 6 PRESUNTOS CRIMINALES

A través de sus redes sociales, García Harfuch confirmó que el despliegue fue resultado de una operación conjunta entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa.

“En Culiacán, #Sinaloa, en una operación estratégica de @sspsinaloa1 y @Defensamx fueron detenidos seis integrantes de una célula criminal vinculada con homicidios, narcotráfico, privación ilegal de la libertad y agresiones armadas. Se aseguraron ocho armas de fuego. Entre los detenidos están José Manuel ‘N’ (‘Mono Canelo’) y Juan Carlos ‘N’ (‘Chango’), generadores de violencia que ya habían sido detenidos en diciembre, pero liberados por un juez. Hoy fueron capturados nuevamente y se terminaron sus operaciones criminales”, escribió el funcionario en su cuenta oficial.

El secretario enfatizó que con esta detención “se pusieron fin a las operaciones criminales” de dicha célula, considerada una de las más violentas en la región.

ELEMENTOS DE SEGURIDAD FUERON AGREDIDOS CON ARMAS DE FUEGO

De acuerdo con el comunicado emitido por la SSPC, los hechos ocurrieron en la zona Desarrollo Urbano Tres Ríos, sobre el Boulevard Alfonso Zaragoza, en Culiacán. Los elementos federales y estatales desplegaron un operativo de seguridad tras recibir información de inteligencia sobre la presencia de sujetos armados en la zona.

Al intervenir, las autoridades fueron agredidas con disparos de arma de fuego, lo que provocó un enfrentamiento. En respuesta, los agentes repelieron la agresión bajo los protocolos establecidos y en estricto respeto a los derechos humanos, logrando la detención de seis personas.

MUERE ‘EL MORRAL’, UNO DE LOS PRESUNTOS CRIMINALES, DURANTE ENFRENTAMIENTO ARMADO

Durante el intercambio, uno de los presuntos agresores, identificado como Luis Ezequiel “N” (“El Morral”), perdió la vida. Tras el enfrentamiento, se dio aviso a la autoridad ministerial para realizar los servicios periciales correspondientes.

El operativo permitió el aseguramiento de armamento y vehículos presuntamente utilizados por el grupo delictivo.

DECOMISAN ARMAS Y CARTUCHOS DURANTE DETENCIÓN DE ELEMENTOS DEL CRIMEN ORGANIZADO

En total, fueron decomisadas ocho armas de fuego, entre ellas cinco armas largas, una subametralladora y dos armas cortas; además, 12 cargadores, 150 cartuchos útiles de distintos calibres y tres vehículos.

Todos los objetos asegurados, junto con los detenidos, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público federal, quien determinará su situación jurídica conforme a la ley.

TRAS LA LIBERACIÓN OTORGADA POR UN JUEZ, ‘MONO CANELO’ Y ‘CHANGO’ SE CONVIRTIERON EN OBJETIVOS PRIORITARIOS

Entre los capturados se encuentra José Manuel “N” (“Mono Canelo”), quien ya había sido detenido previamente el 19 de julio de 2025 por personal de la SSPC en Culiacán y es considerado uno de los principales generadores de violencia en la capital sinaloense.

También fue detenido Juan Carlos “N” (“Chango”), aprehendido por primera vez el 25 de diciembre de 2024 en la colonia Las Quintas. De acuerdo con información oficial, este sujeto era el encargado del resguardo, traslado y entrega de armamento a los grupos operativos de la misma organización criminal.

Las autoridades federales sostienen que ambos detenidos coordinaban reclutamientos y ataques contra grupos antagónicos en la entidad, por lo que su reaprehensión representa un golpe importante a la estructura operativa de la organización.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el operativo forma parte del reforzamiento de las estrategias de seguridad en Sinaloa, encaminadas a detener generadores de violencia y desarticular redes delictivas dedicadas al tráfico de drogas y armas.

El gobierno federal reiteró que estas acciones continuarán desarrollándose en coordinación con las fuerzas armadas y autoridades locales, priorizando la seguridad ciudadana y el combate a la impunidad.

