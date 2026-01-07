Durante diciembre 2025, FGR logró sentencia contra 101 personas en Nuevo León

México
/ 7 enero 2026
    Durante diciembre 2025, FGR logró sentencia contra 101 personas en Nuevo León
    Sentencias condenatorias en contra de 101 personas, 93 en procedimiento abreviado y ocho en juicio oral, obtuvo la FGR durante el mes de diciembre de 2025, en Nuevo León. CORTESÍA
    Sentencias condenatorias en contra de 101 personas, 93 en procedimiento abreviado y ocho en juicio oral, obtuvo la FGR durante el mes de diciembre de 2025, en Nuevo León. CORTESÍA
    Sentencias condenatorias en contra de 101 personas, 93 en procedimiento abreviado y ocho en juicio oral, obtuvo la FGR durante el mes de diciembre de 2025, en Nuevo León. CORTESÍA

La dependencia informó que también obtuvo vinculación a proceso de 60 imputados en 43 asuntos por diversos delitos federales

MONTERREY, NL.- Sentencias condenatorias en contra de 101 personas, 93 en procedimiento abreviado y ocho en juicio oral, obtuvo la Fiscalía General de la República (FGR) durante el mes de diciembre de 2025, en Nuevo León.

La dependencia federal informó que también obtuvo vinculación a proceso de 60 imputados en 43 asuntos por diversos delitos federales, logró la judicialización de 129 carpetas por delitos previstos en la Ley General de Salud y en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, entre otros.

Como resultado de acciones de la Policía Federal Ministerial se recibieron 453 mandamientos ministeriales y se dio cumplimiento a 448 mandamientos y por cuanto hace al abatimiento de los mandamientos judiciales, se cumplieron 10 órdenes de aprehensión.

Además, durante el mes de diciembre se realizaron seis cateos, 10 operativos-aseguramientos en los que se aseguraron cuatro armas de fuego, 90 cartuchos, ocho cargadores, nueve vehículos, la detención de cuatro personas y seis inmuebles.

También se logró el aseguramiento de 63 mil 700 litros de hidrocarburo, 347 kilos 100 gramos de pirotecnia, siete kilos 510 gramos de metanfetamina, 19 kilos 375 gramos de marihuana, 324 gramos 200 miligramos de cocaína en polvo, y 147 gramos 500 miligramos de cocaína en piedra

