Caída en exportaciones deja a Pemex ‘mal parada’ para aprovechar el alza de petróleo

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México
/ 15 abril 2026
    Caída en exportaciones deja a Pemex ‘mal parada’ para aprovechar el alza de petróleo
    Actualmente, México exporta poco más de 500 mil barriles diarios en lugar de un rango de 1.5 a 1.7 millones de barriles diarios hace muy pocos años. ARCHIVO

Banamex advierte déficit de 22 mil mdp: el alza del crudo no compensa las pérdidas por el subsidio a gasolinas debido a que Pemex ya exporta 70% menos volumen

La crisis energética derivada del cierre del estrecho de Ormuz y el conflicto en Medio Oriente agarró “mal parada” a Petróleos Mexicanos (Pemex), la cual pudo haberse beneficiado más del aumento en los precios del crudo, pero vive una producción y exportación en declive, señaló la barra de analistas económicos de Banamex.

Sergio Kurczyn, director de Estudios Económicos Banamex, dijo que dado que Pemex ya exporta menos, con la reducción del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las gasolinas, el Gobierno está perdiendo lo poco que le podría aportar por exportar crudo a mayores precios. Las ventas al exterior cayeron 28 por ciento en volumen en todo 2025. En la balanza, esto arroja un déficit adicional de 22 mil millones de pesos para el Gobierno, precisó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/informe-de-eu-revela-fallas-criticas-de-pemex-en-deer-park-tras-fuga-en-2024-LA20028131

"Ya sabes que ahora ya exportamos bien poquito; ya exportamos poco más de 500 mil barriles diarios en lugar de un rango de 1.5 a 1.7 millones de barriles diarios hace muy pocos años. Entonces, nosotros estamos suponiendo que suba a 80 (dólares por barril) el Brent desde 68 que tenía el año pasado; pues sube 12 dólares. Por cada dólar, el Gobierno mexicano va a tener por exportaciones de crudo solo como 3 mil millones de pesos, porque ya nada más exporta 500 mil barriles diarios” .

"Pero para que no suba la gasolina tienen que disminuir el IEPS; tienen que meterle cerca de 5 mil millones de pesos en promedio anual por cada dólar que suba el precio del petróleo. Nos da como 22 mil millones de pesos en nuestro escenario central de 80 dólares el Brent que va a tener de déficit adicional el Gobierno mexicano, porque las ganancias por exportación no van a compensar las pérdidas por el IEPS. Eso es menos de una décima del PIB, pero bueno, aumenta a unas finanzas públicas que ya están apretadas” , aseveró Kurczyn en Diálogos Banamex.

En el encuentro, Iván Arias, director de Estudios Económicos Banamex, destacó que en este momento hubiera sido más rentable para Pemex exportar la mayor cantidad posible de crudo.

“¿Cómo estaba Pemex cuando se enfrentó a este conflicto? Diría algo que es muy relevante en estos tiempos para Pemex: la caída tan drástica, por un lado, en la producción (que es el límite que darían sus exportaciones) y la caída en su volumen de exportación están cambiando esa distribución de producción entre exportación y refinación interna, tratando de echar a andar las refinerías aquí en México”.

"Yo creo que no ha sido lo más rentable y justo en este momento sería todavía más rentable exportar el mayor volumen posible (pero) es difícil hacerlo en lo inmediato. En ese sentido, yo creo que no estuvo tan bien parado Pemex en este punto" , dijo Arias.

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