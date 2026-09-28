Calidad de vida de mexicanos mejoró; trabajan menos horas: STPS

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    Calidad de vida de mexicanos mejoró; trabajan menos horas: STPS
    La STPS reportó una reducción en el número de personas que trabajan más de 48 horas semanales, mientras el salario mínimo general alcanzó 315.04 pesos diarios en 2026.

La STPS reportó una reducción en el número de personas que trabajan más de 48 horas semanales, mientras el salario mínimo general alcanzó 315.04 pesos diarios en 2026

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reportó avances en las condiciones laborales de México y destacó una combinación de mayores ingresos y una reducción en el número de personas que trabajan jornadas superiores a las 48 horas semanales.

Durante la conferencia matutina, el secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños López, presentó datos relacionados con el segundo año de la administración de Claudia Sheinbaum y habló de una etapa que la dependencia denomina “Primavera Laboral”.

Los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) correspondientes a agosto de 2026 señalan que la población económicamente activa llegó a 62.6 millones de personas, de acuerdo con el INEGI.

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MENOS PERSONAS TRABAJAN MÁS DE 48 HORAS

Uno de los indicadores presentados por la STPS muestra una disminución en la proporción de trabajadores que laboran más de 48 horas a la semana.

En 2020, este grupo representaba 27.1% de las personas ocupadas. Para 2025, la proporción se ubicó en 22.2%, una diferencia de 4.9 puntos porcentuales.

La reducción coincide con el proceso de reforma laboral que plantea disminuir gradualmente la jornada máxima semanal de 48 a 40 horas. La STPS ha señalado que el cambio deberá realizarse de manera progresiva y sin reducir los salarios de los trabajadores.

JORNADA LABORAL AVANZA HACIA LAS 40 HORAS

La reducción de la jornada laboral es uno de los principales cambios que se encuentran en la agenda laboral del Gobierno de México. El objetivo establecido es que el límite llegue a 40 horas semanales en 2030.

El proceso busca modificar de manera gradual el tiempo destinado al trabajo, manteniendo los ingresos y prestaciones laborales. La STPS ha explicado que la reforma contempla una transición progresiva para empresas y trabajadores.

Los datos presentados por la dependencia muestran que la disminución en las jornadas extensas ya comenzó a reflejarse en las estadísticas laborales. Sin embargo, las cifras corresponden a la proporción de personas que trabajan más de 48 horas y no significan que toda la población ocupada tenga actualmente una jornada de 40 horas.

EL SALARIO MÍNIMO ALCANZA 315 PESOS DIARIOS

El otro componente señalado por la STPS es la evolución de los ingresos. Desde el 1 de enero de 2026, el salario mínimo general quedó establecido en 315.04 pesos diarios, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte llegó a 440.87 pesos.

Para la zona general, esa cantidad equivale a 9 mil 582.47 pesos mensuales. El incremento aplicado este año fue de 13% y benefició directamente a 8.5 millones de personas trabajadoras, de acuerdo con la STPS.

La dependencia también reporta que el poder adquisitivo del salario mínimo acumula una recuperación de 154% desde 2018. El dato compara el poder de compra del salario mínimo entre ambos periodos y no significa que todos los trabajadores hayan registrado el mismo incremento en sus ingresos.

MÁS MUJERES PARTICIPAN EN EL MERCADO LABORAL

Otro de los indicadores mencionados durante la presentación fue la participación económica de las mujeres. Según los datos expuestos por la STPS, pasó de 38.8% a 41% en un periodo de cinco años.

El crecimiento representa un aumento de 2.2 puntos porcentuales en la participación femenina dentro del mercado laboral.

La información forma parte de los indicadores utilizados por la Secretaría del Trabajo para describir los cambios recientes en empleo, ingresos y condiciones laborales.

BOLAÑOS DESTACA CAMBIOS EN EL MERCADO LABORAL

Durante la presentación de resultados, Bolaños López destacó que los cambios en salarios y jornadas forman parte de una transformación de las condiciones laborales del país.

La STPS también reportó que el salario medio de la economía formal alcanzó un máximo histórico de 20 mil 212 pesos mensuales en 2026, aunque esta cifra corresponde al promedio del empleo formal y no al salario que reciben todos los trabajadores.

El comportamiento de los salarios y las horas trabajadas será uno de los indicadores que acompañarán la implementación gradual de la nueva jornada laboral durante los próximos años.

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DATOS CURIOSOS

· La población económicamente activa llegó a 62.6 millones de personas en agosto de 2026.

· La proporción de personas que trabajan más de 48 horas semanales bajó de 27.1% en 2020 a 22.2% en 2025.

· El salario mínimo general de 2026 es de 315.04 pesos diarios.

· En la frontera norte, el salario mínimo alcanza 440.87 pesos diarios.

· La recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo reportada por la STPS desde 2018 es de 154%.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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