Sheinbaum anticipa certificado del IMSS obligatorio para exportar aguacate

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) puso en operación la plataforma VELAGRO , mediante la cual las empresas exportadoras pueden solicitar el Certificado Laboral para la Agroexportación (CLA) . El documento acredita el cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social dentro de la cadena productiva.

La reducción de la jornada laboral y la incorporación de más trabajadores al sistema de seguridad social forman parte de los cambios que el Gobierno de México reporta dentro de su política laboral. Uno de los nuevos mecanismos está dirigido al sector agroexportador y comenzará con el aguacate .

La medida se encuentra en una etapa piloto, pero el calendario oficial establece que a partir del 1 de octubre de 2026 las personas físicas y morales que exporten aguacate deberán contar con el certificado correspondiente.

CERTIFICADO LABORAL BUSCA GARANTIZAR SEGURIDAD SOCIAL

Durante una conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el mecanismo pretende que los trabajadores agrícolas vinculados con productos de exportación estén incorporados a la seguridad social.

El certificado no será tramitado directamente por cada jornalero. De acuerdo con la STPS, quienes deben solicitarlo son las personas físicas o morales exportadoras, mientras que productores, cortadores y empacadores que participan en la cadena deberán encontrarse al corriente en sus obligaciones laborales y de seguridad social.

La intención es que exista una mayor trazabilidad sobre la mano de obra utilizada para producir, cortar, empacar y exportar el producto. El programa también busca atender el compromiso gubernamental relacionado con la seguridad social de los jornaleros agrícolas.

ASÍ FUNCIONARÁ EL CERTIFICADO PARA EL AGUACATE

Sheinbaum puso como ejemplo la relación entre el volumen de producto exportado y la cantidad de trabajadores que deben estar formalmente registrados.

“En el caso del aguacate, cada caja que se exporta, se hace el cálculo de cuántos empleos deben corresponder a esa caja, cada caja, dos empleos, por decir algo”, explicó la presidenta.

Con este mecanismo, la autoridad busca comprobar que exista una correspondencia entre la actividad productiva y los trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La implementación será progresiva y contempla diferentes fases para incorporar información de los participantes de la cadena.

La primera fase contempla el registro de los solicitantes. Posteriormente se incorporará información sobre productores, huertos y otros participantes, antes de avanzar hacia mecanismos técnicos de verificación.

CUÁNDO SERÁ OBLIGATORIO EL CERTIFICADO

El programa piloto para el aguacate inició en septiembre de 2026. La primera etapa contempla certificados con vigencia del 1 de octubre al 7 de noviembre de 2026, mientras que las siguientes fases ampliarán gradualmente los requisitos.

La plataforma oficial señala que el CLA será necesario para exportar aguacate clasificado bajo la fracción arancelaria correspondiente a partir del 1 de octubre.

Sheinbaum adelantó que el esquema podrá extenderse a otros productos agrícolas. La documentación de la STPS contempla, por ejemplo, la incorporación de berries al mecanismo durante 2027.

“Si son mil cajas, pues corresponden a tantos empleos; esos son los empleos que tienen que tener registrados en el seguro social. No se puede exportar si no trae su certificado laboral”, señaló la presidenta.

MENOS HORAS DE TRABAJO, PARTE DE LA REFORMA LABORAL

La política laboral también incluye la reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. La STPS informó que el cambio comenzará en 2027 y se aplicará progresivamente hasta 2030, sin reducir salarios, prestaciones ni derechos laborales.

Datos recientes de la STPS, con base en la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI, muestran que la proporción de personas ocupadas que trabajó más de 48 horas semanales bajó de 27.1% a 22.2%, mientras quienes laboraron entre 40 y 48 horas aumentaron de 46% a 52.5%.

El cambio en la jornada laboral y el certificado para la agroexportación forman parte de distintas medidas que buscan modificar las condiciones de trabajo, aunque cada una tiene objetivos, reglas y calendarios propios.