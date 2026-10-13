Cámara de Diputados alista aumentos a visas, turismo y servicios médicos para 2027

Morena y sus aliados aprobaron ayer drásticos aumentos en el costo de visas, derechos migratorios, navegación aérea, turismo extranjero y, sobre todo, en el sector salud privado. Una licencia sanitaria para servicios de transfusión pasará de mil 482 a 17 mil 349 pesos, un incremento superior al mil por ciento.

La autorización de protocolos de investigación de medicamentos o dispositivos médicos pasará de 8 mil 195 a 43 mil 209 pesos, mientras que la licencia de establecimientos que utilizan fuentes de radiación para diagnósticos médicos se duplicará.

Las cuotas por el uso, goce y aprovechamiento del espacio aéreo aumentarán 10 por ciento, en tanto que la visa subirá 66 por ciento y la de larga duración se incrementará 153 por ciento. Ayer, la Comisión de Hacienda aprobó la Ley Federal de Derechos 2027 y hoy podría votarse en la Cámara de Diputados. Suben impuesto a turismo extranjero Los turistas extranjeros que visiten México deberán pagar mil 158 pesos, un aumento de casi 18 por ciento. Actualmente, se cobran 983 pesos por el Derecho de No Residente (DNR). El proyecto original planteaba elevarlo a mil 334 pesos, un incremento de 35 por ciento.

El sector hotelero busca impedir el aumento, pues advierte que representa un golpe para la actividad turística. Los ganones del reparto serán el Ejército, con 57 por ciento; Migración, con 15 por ciento, y la Tesorería, con 28 por ciento.