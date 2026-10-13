Gobierno de Sheinbaum afirma que el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 52% a nivel nacional

De acuerdo con las cifras presentadas por Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), este indicador pasó de 86.9 homicidios diarios en septiembre de 2024 a 42.2 en septiembre de 2026.

A dos años del inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Gobierno de México reportó una disminución del 52% en el promedio diario de homicidios dolosos a nivel nacional.

Esta concentración refleja que, aunque el promedio nacional muestra una tendencia descendente, una proporción importante de la violencia letal continúa localizada en un grupo reducido de entidades. Por ello, las cifras generales deben analizarse junto con los resultados estatales para identificar dónde persisten los mayores desafíos en materia de seguridad pública.

En conjunto, estos siete estados representaron el 49.8% de los homicidios dolosos contabilizados durante el periodo señalado.

Baja California y Guanajuato encabezaron la relación, con 8.5% cada uno del total nacional. Les siguieron Chihuahua, con 7.8%; Sinaloa, con 7.7%; Estado de México, con 6.4%; Guerrero, con 5.7%, y Morelos, con 5.2%.

Pese a la disminución nacional, siete entidades federativas concentraron aproximadamente la mitad de los homicidios dolosos registrados en el país durante 2026, de acuerdo con la distribución porcentual expuesta por la titular del SESNSP.

SIETE ESTADOS CONCENTRAN LA MITAD DE LOS HOMICIDIOS DOLOSOS

Las cifras presentadas por el SESNSP muestran una disminución considerable en el indicador nacional respecto al inicio del actual gobierno. Sin embargo, el comportamiento de la violencia continúa siendo desigual entre las entidades federativas, tanto por la cantidad de homicidios registrados como por la magnitud de las reducciones reportadas.

“Septiembre de 2026 es el septiembre más bajo desde 2015, como ya decía, con un promedio de 42.2 homicidios dolosos al día”, afirmó.

Durante la conferencia matutina presidencial, la funcionaria dio a conocer el reporte de incidencia delictiva con corte al 30 de septiembre y destacó que septiembre de 2026 registró el promedio diario de homicidios dolosos más bajo para ese mes desde 2015.

GUANAJUATO Y COLIMA DESTACAN POR SUS REDUCCIONES

Al presentar los resultados por entidad federativa, Figueroa Franco señaló que Baja California registró una disminución del 43% en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y septiembre de 2026. El indicador pasó de 7.1 a 4.1 homicidios diarios.

En Guanajuato, uno de los estados con mayor participación en el total nacional, la reducción fue del 72% respecto al punto más alto del periodo comparado. El promedio diario pasó de 12.7 homicidios en febrero de 2025 a 3.5 en septiembre de 2026.

La funcionaria también destacó los resultados de Guerrero, donde el promedio diario disminuyó 60%, al pasar de 6.6 homicidios en septiembre de 2024 a 2.6 en septiembre de 2026.

En Colima, el descenso reportado fue del 85%, al pasar de 2.2 homicidios diarios a 0.3. Durante septiembre de este año se contabilizaron 10 víctimas de homicidio doloso, según la información presentada.

Estas variaciones muestran que algunas entidades experimentaron reducciones pronunciadas en sus promedios diarios. No obstante, las comparaciones parten de periodos distintos y, en el caso de Guanajuato, de un máximo registrado en febrero de 2025. Por esa razón, los porcentajes no deben interpretarse como si todos los estados hubieran sido evaluados bajo exactamente las mismas condiciones temporales.

LAS 32 ENTIDADES REPORTAN DISMINUCIONES EN LA COMPARACIÓN ANUAL

Otro de los datos destacados por el SESNSP fue que las 32 entidades federativas registraron disminuciones en el promedio diario de homicidios dolosos al comparar los primeros nueve meses de 2025 con el mismo periodo de 2026.

Entre las reducciones más pronunciadas, Figueroa Franco mencionó a San Luis Potosí, con 78.6%; Nayarit, con 69.5%, y Quintana Roo, con 59.7%.

La comparación entre periodos equivalentes permite observar la evolución del indicador sin depender exclusivamente de las variaciones de un mes específico.

Aun así, para evaluar de manera integral la situación de seguridad en cada estado también es necesario considerar el número absoluto de víctimas, la evolución mensual, la población y las condiciones territoriales de cada entidad.

En consecuencia, una reducción porcentual elevada no significa necesariamente que un estado haya dejado de enfrentar problemas de violencia, sino que el indicador disminuyó respecto al periodo utilizado como referencia.

LOS DELITOS DE ALTO IMPACTO DISMINUYEN 36%

Además de los homicidios dolosos, el reporte oficial señaló una reducción del 36% en el promedio diario del conjunto de delitos de alto impacto entre septiembre de 2024 y septiembre de 2026.

De acuerdo con las cifras expuestas, el promedio pasó de 636.6 a 408.8 casos diarios.

Este indicador agrupa diversas conductas delictivas consideradas prioritarias para las autoridades de seguridad.

Por ello, su evolución permite observar una dimensión más amplia de la incidencia delictiva, aunque los resultados específicos dependen de cuáles delitos se incluyen en la categoría y de cómo se comporta cada uno de ellos.

La disminución reportada sugiere una reducción en el volumen diario de los delitos considerados en el indicador.

Sin embargo, para determinar qué conductas explican en mayor medida ese descenso sería necesario revisar las cifras desglosadas por tipo de delito y entidad federativa.

BAJA 55% EL ROBO DE VEHÍCULO CON VIOLENCIA

En materia de delitos patrimoniales, la titular del SESNSP informó que el robo de vehículo con violencia disminuyó 55% entre octubre de 2024 y septiembre de 2026.

El promedio diario pasó de 149.1 casos a 67.1 en el periodo señalado.

La reducción representa uno de los descensos destacados en el balance de seguridad presentado por el Gobierno federal. Este delito afecta tanto el patrimonio de las víctimas como su percepción de seguridad, debido a que implica el uso de violencia o intimidación durante la comisión del ilícito.

No obstante, para dimensionar el alcance de la disminución también sería relevante conocer la distribución territorial de los casos, las modalidades de robo y la evolución de las denuncias, así como distinguir entre los registros administrativos y el universo de delitos que no llegan a ser denunciados.

DISMINUYEN LOS ROBOS CON VIOLENCIA EN TIENDAS OXXO

Figueroa Franco agregó que los eventos de robo con violencia en tiendas Oxxo disminuyeron 15% respecto a 2025.

Asimismo, al comparar los primeros nueve meses de 2025 con el mismo periodo de 2026, el reporte registró reducciones en otros delitos, entre ellos las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego, el robo a transportista con violencia y el robo a negocio con violencia.

Aunque estos indicadores complementan el panorama de seguridad pública, el informe presentado en el texto original no especifica los porcentajes correspondientes a cada uno de esos delitos.

Por ello, no es posible establecer con precisión cuál experimentó la mayor disminución sin consultar el desglose estadístico completo.

LOS RESULTADOS REQUIEREN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El balance presentado por el SESNSP muestra una reducción de los promedios diarios de homicidio doloso y de otros delitos durante los periodos comparados por las autoridades federales.

Entre los datos centrales se encuentran la disminución nacional del 52% en homicidios dolosos, la caída del 36% en el indicador de delitos de alto impacto y la reducción del 55% en el robo de vehículo con violencia.

Al mismo tiempo, la concentración de casi la mitad de los homicidios dolosos en siete entidades evidencia que la distribución de la violencia continúa siendo un elemento fundamental para evaluar la situación nacional.

Para determinar en qué medida estos resultados representan una mejora sostenida de la seguridad pública, será importante observar su evolución en los próximos meses, contrastar las cifras con periodos comparables y analizar los datos desagregados por entidad y tipo de delito.

En conclusión, las cifras difundidas por el Gobierno federal presentan un balance descendente de diversos indicadores delictivos durante los dos primeros años de la administración de Claudia Sheinbaum.

La continuidad de esa tendencia, así como su impacto en la seguridad cotidiana de la población, dependerá de su evolución posterior y de la evaluación integral de los registros oficiales.