Camión de la Guardia Nacional impacta autobús de pasajeros en Chiapas; hay un muerto y 10 lesionados

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Una persona sin vida y cuatro más lesionadas dejó el choque de una patrulla de la Guardia Nacional (GN) y un camión de la ruta Rápidos del Sur, en el tramo carretero Ocozocoautla-Cintalapa, en Chiapas.

Organismos de socorro dieron a conocer que el accidente ha movilizado a elementos de Protección Civil de los municipios de Ocozocoautla y Cintalapa, para atender a los lesionados, entre civiles y elementos de la GN, hasta el kilómetro 90 de la carretera Panamericana, a la altura del tramo conocido como La Jota-Puente Las Flores.