Camión de la Guardia Nacional impacta autobús de pasajeros en Chiapas; hay un muerto y 10 lesionados

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México
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    Camión de la Guardia Nacional impacta autobús de pasajeros en Chiapas; hay un muerto y 10 lesionados
    El accidente ocurrió en el tramo carretero Ocozocoautla-Cintalapa, Chiapas. Cortesía

Tres de los lesionados fueron trasladados hacia el Hospital Básico Comunitario de Cintalapa y uno más al de Ocozocoautla

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Una persona sin vida y cuatro más lesionadas dejó el choque de una patrulla de la Guardia Nacional (GN) y un camión de la ruta Rápidos del Sur, en el tramo carretero Ocozocoautla-Cintalapa, en Chiapas.

Organismos de socorro dieron a conocer que el accidente ha movilizado a elementos de Protección Civil de los municipios de Ocozocoautla y Cintalapa, para atender a los lesionados, entre civiles y elementos de la GN, hasta el kilómetro 90 de la carretera Panamericana, a la altura del tramo conocido como La Jota-Puente Las Flores.

EXCESO DE VELOCIDAD, LA POSIBLE CAUSA DEL ACCIDENTE

El percance, que habría ocurrido por el exceso de velocidad e invasión de carril contrario, provocó que el camión de la Guardia Nacional quedara destruido, al igual que el autobús de pasajeros, con placas 22-HB-75 en la parte frontal izquierda.

Tres de los lesionados fueron trasladados hacia el Hospital Básico Comunitario de Cintalapa y uno más al de Ocozocoautla, todos con múltiples fracturas y traumatismos en diversas partes del cuerpo.

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