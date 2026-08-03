Canal Once recupera sus instalaciones tras dos meses de paro; estudiantes denuncian desalojo con violencia

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    Canal Once recupera sus instalaciones tras dos meses de paro; estudiantes denuncian desalojo con violencia
    Canal Once retomó el control de sus instalaciones tras más de dos meses de ocupación; estudiantes del IPN difundieron una versión distinta de los hechos.

Canal Once informó que recuperó sus instalaciones de forma pacífica; estudiantes del IPN denunciaron ingreso forzado y actos de violencia

La Dirección General de Canal Once informó este domingo 2 de agosto que recuperó de manera pacífica sus instalaciones, las cuales permanecieron tomadas durante más de dos meses por estudiantes en paro del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

No obstante, estudiantes que permanecían en el lugar afirmaron que la recuperación del inmueble no ocurrió de forma pacífica y denunciaron que hubo actos de violencia por parte del personal de la televisora pública. Las acusaciones fueron acompañadas por videos difundidos en redes sociales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/alumnos-del-ipn-irrumpen-en-canal-once-y-exigen-renuncia-de-arturo-reyes-sandoval-por-presuntas-carencias-EK20087553

ESTUDIANTES DENUNCIAN INGRESO FORZADO A LAS INSTALACIONES DE CANAL ONCE

De acuerdo con la versión de los alumnos, personal de Canal Once llegó a las instalaciones y rompió las cadenas que mantenían sujetas las vallas metálicas colocadas en los accesos para ingresar al inmueble.

Los estudiantes también señalaron que no se les permitió retirar las pertenencias que permanecían en el lugar, entre ellas ropa y pilas recargables utilizadas para sus teléfonos celulares.

Hasta el momento, Canal Once informó que la recuperación del inmueble se realizó de manera pacífica, mientras que los estudiantes sostienen una versión distinta sobre los hechos.

MARIO DELGADO RESPALDA LA RECUPERACIÓN DEL CANAL

Horas después de la recuperación de las instalaciones, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, expresó su respaldo a la medida mediante un mensaje publicado en redes sociales.

El funcionario señaló que la recuperación del inmueble también permitió resguardar el acervo histórico audiovisual de la televisora pública.

“Se trata de una televisión pública al servicio del pueblo desde hace décadas. Ningún grupo puede mantener secuestrada su operación ni impedir que sus transmisiones fortalezcan el derecho de las audiencias a la información y al debate democrático”, escribió.

RECUPERACIÓN OCURRE ANTES DE UNA NUEVA MESA DE DIÁLOGO

La recuperación de las instalaciones ocurrió dos días antes de la siguiente mesa de negociación entre estudiantes y autoridades del IPN y de la SEP, programada para el 4 de agosto en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), Unidad Profesional Lázaro Cárdenas, conocida como Casco de Santo Tomás.

Hasta ahora se han realizado tres mesas de trabajo, en las que los estudiantes habían condicionado la entrega de las instalaciones de Canal Once al cumplimiento de su pliego petitorio.

Tanto Canal Once como la SEP señalaron que la recuperación del inmueble no modifica las mesas de diálogo ya programadas. Sin embargo, estudiantes manifestaron dudas sobre la asistencia de las autoridades a la siguiente reunión.

A pesar de ello, informaron que acudirán al encuentro y que mantendrán la movilización hasta obtener respuesta a sus demandas, al tiempo que reiteraron su disposición para continuar con el diálogo.

CANAL ONCE BUSCA RESTABLECER OPERACIONES

En un comunicado, la televisora pública informó que la recuperación del inmueble permitirá restablecer gradualmente sus operaciones, revisar el estado de su infraestructura y de su acervo audiovisual, así como reanudar plenamente sus actividades informativas, educativas, científicas y culturales.

Canal Once recordó que, desde el 26 de mayo, cuatro días después de que los estudiantes instalaron el plantón en el estacionamiento de la televisora, fue necesario recurrir al apoyo de diversas instituciones y medios públicos para mantener la transmisión de su programación.

DIFUNDEN IMÁGENES DE LA VIDEOTECA TRAS LA RECUPERACIÓN

Luego de que las instalaciones fueron recuperadas, comenzaron a difundirse las primeras imágenes del interior del inmueble.

Fotografías compartidas con Heraldo Media Group muestran parte de la videoteca de Canal Once, donde se observan estantes con material audiovisual disperso sobre el piso, además de algunas cintas rotas y otras que presentan daños visibles.

Hasta el momento, la televisora informó que realizará una revisión del estado de su infraestructura y de su acervo audiovisual para determinar las condiciones en que quedaron las instalaciones tras más de dos meses de ocupación.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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